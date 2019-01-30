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Radobank назвав АЧС головним викликом для свинарства в 2019 році

Radobank назвав АЧС головним викликом для свинарства в 2019 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У поточному році африканська чума свиней (АЧС) стане головним викликом для світового свинарства. Про це заявили в Rabobank, передає УНН.

"Африканська чума свиней виглядає як найбільша проблема, що стоїть перед глобальною свинарською галуззю в 2019 році. Зміни в поширенні АЧС створять можливості для деяких виробників, і загрози для інших", - заявив старший аналітик Rabobank Ченджун Пан.

Спалахи АЧС можуть привести до локальних втрат виробництва, говорять аналітики.

"Цей вплив може тривати протягом деякого часу. Так, наприклад, у випадку з поширенням АЧС в Китаї зараженим зонам забороняється поповнювати запаси тварин протягом, як мінімум, 6 місяців", - заявляють в Rabobank.

Також, АЧС може вдарити по світовій торгівлі свининою, що більш значуще, ніж виробничі втрати.

"Спалах хвороби накладає обмеження на торгівлю в постраждалій країні, що позначається на кон'юнктурі світового ринку свинини", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спалах АЧС в Китаї знищил майже 1 млн голів свиней

Невизначеності в динаміку міжнародної торгівлі додають триваючі торгові переговори між США і Китаєм. А також Brexit, і нова всеосяжна і прогресивна угода про транстихоокеанське партнерство (ТРР), говорять в Radobank.

При цьому очікується, що виробництво свинини в США виросте на 4% в 2019 році, що обумовлено великим племінним стадом і широко поширеними очікуваннями більш високого попиту з боку Китаю.

"Очікується, що експорт покращиться в 2019 році, незважаючи на невизначеність торгових переговорів між США і Китаєм", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНН, в минулому році в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС.

За даними депутата Сергія Тригубенка, держава досі не компенсувала фермерам збитки через епідемію в розмірі понад 27 млн грн.

За прогнозами експертів, в цьому році, АЧС і далі буде "наступати" на вітчизняне свинарство, що загрожує зростанням цін на свинину та сало, а також збільшенням імпорту цих продуктів з інших країн.

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