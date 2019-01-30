Radobank назвал АЧС главным вызовом для свиноводства в 2019 году

“Африканская чума свиней выглядит как самая большая проблема, стоящая перед глобальной свиноводческой отраслью в 2019 году. Изменения в распространении АЧС создадут возможности для некоторых производителей, и угрозы для других”, — заявил старший аналитик Rabobank Ченджун Пан.

Вспышки АЧС могут привести к локальным потерям производства, говорят аналитики.

“Это воздействие может продолжаться в течение некоторого времени. Так, к примеру, в случае с распространением АЧС в Китае зараженным зонам запрещается пополнять запасы животных в течение как минимум 6 месяцев”, — заявляют в Rabobank.

Также, АЧС может ударить по мировой торговле свининой, что более значимо, чем производственные потери.

“Вспышка болезни налагает ограничения на торговлю в пострадавшей стране, что сказывается на конъюнктуре мирового рынка свинины”, — говорится в сообщении.

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Неопределенности в динамику международной торговли добавляют продолжающиеся торговые переговоры между США и Китаем. А также Brexit, и новое всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнерстве (ТРР), говорят в Radobank.

При этом ожидается, что производство свинины в США вырастет на 4% в 2019 году, что обусловлено крупным племенным стадом и широко распространенными ожиданиями более высокого спроса со стороны Китая.

“Ожидается, что экспорт улучшится в 2019 году, несмотря на неопределенность торговых переговоров между США и Китаем”, — говорится в сообщении.

Как писал УНН, в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС.

По данным депутата Сергея Тригубенко, государство до сих пор не компенсировало фермерам убытки из-за эпидемии в размере более 27 млн грн.

По прогнозам экспертов, в этом году, АЧС и дальше будет “наступать” на отечественное свиноводство, что чревато ростом цен на свинину и сало, а также увеличением импорта этих продуктов с других стран.