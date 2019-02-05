Експерт пояснив, чому спалахи АЧС в Україні статистично підуть на спад

"На превеликий жаль, ситуація із АЧС та боротьбою із захворюванням незмінна. АЧС триває в Україні не перший рік, і у 2019 році ми не поборемо хворобу, ситуація буде погіршуватися. З 2014 року в Україні свиней поменшало на 40%. Лише через це цього року ми побачимо кількісне зменшення спалахів захворювання. Не тому, що ми долатимемо хворобу, а тому, зменшилася кількість тварин, які можуть захворіти на АЧС. Це буде оманлива статистика", - пояснив він.

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Контролювати АЧС має Держпродспоживслужба. Але відомство не впоралося із завданням. І навряд чи вже впорається, вважає Томич.

"У Держпродспоживслужби немає інструментів боротьби із хворобою. Я лишаюсь прихильником тієї думки, що не можна було руйнувати ветсанітарну службу. Зарано ми це зробили. За часів її дії був санітарний контроль за продуктами харчування, була контрольована ситуація із АЧС. А зараз систему зруйнували - а взамін нічого не побудували. Тому, не лише із АЧС, а й по системі безпеки і якості продуктів у нас панує повний хаос", - пояснив експерт.

Нагадаємо, минулого року в Україні було зафіксовано 145 спалахів АЧС у всіх без винятку регіонах.

При цьому, держава досі не компенсувала фермерам збитки від епідемії у розмірі понад 27 млн грн.

За прогнозами експертів, наступ АЧС загрожує зростанням цін на свинину та сало, а також збільшенням імпорту цих продуктів з інших країн.