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Експерт пояснив, чому спалахи АЧС в Україні статистично підуть на спад

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. В Україні продовжує поширюватися африканська чума свиней (АЧС). У поточному році кількість спалахів хвороби може зменшитися, проте виключно через значне скорочення поголів’я. Про це УНН повідомив Президент Асоціації фермерів та землевласників України Іван Томич.

"На превеликий жаль, ситуація із АЧС та боротьбою із захворюванням незмінна. АЧС триває в Україні не перший рік, і у 2019 році ми не поборемо хворобу, ситуація буде погіршуватися. З 2014 року в Україні свиней поменшало на 40%. Лише через це цього року ми побачимо кількісне зменшення спалахів захворювання. Не тому, що ми долатимемо хворобу, а тому, зменшилася кількість тварин, які можуть захворіти на АЧС. Це буде оманлива статистика", - пояснив він.

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Контролювати АЧС має Держпродспоживслужба. Але відомство не впоралося із завданням. І навряд чи вже впорається, вважає Томич.

"У Держпродспоживслужби немає інструментів боротьби із хворобою. Я лишаюсь прихильником тієї думки, що не можна було руйнувати ветсанітарну службу. Зарано ми це зробили. За часів її дії був санітарний контроль за продуктами харчування, була контрольована ситуація із АЧС. А зараз систему зруйнували - а взамін нічого не побудували. Тому, не лише із АЧС, а й по системі безпеки і якості продуктів у нас панує повний хаос", - пояснив експерт.

Нагадаємо, минулого року в Україні було зафіксовано 145 спалахів АЧС у всіх без винятку регіонах.

При цьому, держава досі не компенсувала фермерам збитки від епідемії у розмірі понад 27 млн грн

За прогнозами експертів, наступ АЧС загрожує зростанням цін на свинину та сало, а також збільшенням імпорту цих продуктів з інших країн.

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