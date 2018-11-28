Эксперт объяснил, почему Синод распустил Экзархат русских церквей в Европе

"Это реорганизация внутренних структур Константинополя", - отметил эксперт.



По его словам, пока нет официального сообщения окончательно не ясно, какая именно реорганизация произошла - то ли полная ликвидация этого Экзархата как структуры, или просто понижение его в ранге (нынешний статус - Экзархат - он получил 1999 года, до того это была Архиепископия).



"Пока мы можем только догадываться об этом", - отметил религиовед.



При этом он добавил, что несмотря на название, Экзархат русских приходов является исключительно юрисдикцией Вселенского патриархата и не имеет никакого отношения к Русской православной церкви или Московскому патриархату. Как напомнил Д.Горевой, этот Экзархат возник после революции 1917-1921 гг. В России, когда в результате прихода советской власти часть духовенства была вынуждена эмигрировать в Европу, для того, чтобы ими заниматься.



По мнению эксперта, этот Экзархат нарушил устоявшуюся структуру Вселенского патриархата в Европе, который имеет свои отдельные структуры в различных европейских странах, однако, параллельно с ними, имеет еще и структуры, которые объединяют русскоязычных православных в этих же странах Европы.



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"Для того, чтобы не было у Вселенского патриархата параллельных структур, может, и делают такую ​​реорганизацию", - предположил религиовед.



Напомним, по сообщениям СМИ, решением Вселенского Патриархата прекращено существование Архиепископии приходов русской традиции Западной Европы как Экзархата (на основании Томоса 1999).



В Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата, на котором должны объявить дату проведения собора поместной церкви Украины и могут утвердить Томос о предоставлении ей автокефалии.



