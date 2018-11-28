Експерт пояснив, чому Синод розпустив Екзархат російських церков в Європі

"Це реорганізація внутрішніх структур Константинополя", - зазначив експерт.



За його словами, поки немає офіційного повідомлення, остаточно не зрозуміло, яка саме реорганізація відбулася – чи то повна ліквідація цього Екзархату як структури, чи просто пониження його в ранзі (нинішній статус – Екзархат – він набув 1999 року, до того це була Архієпископія).



"Поки ми можемо тільки здогадуватися про це", - наголосив релігієзнавець.



При цьому він додав, що не зважаючи на назву, Екзархат російських парафій є виключно юрисдикцією Вселенського патріархату і не має жодного стосунку до Російської православної церкви чи Московського патріархату. Як нагадав Д.Горєвой, цей Екзархат виник після революції 1917-1921 рр. у Росії, коли внаслідок приходу радянської влади частина духовенства змушена була емігрувати до Європи, для того, щоб ними опікуватися.



На думку експерта, цей Екзархат порушив усталену структуру Вселенського патріархату в Європі, який має свої окремі структури в різних європейських країнах, однак, паралельно з ними, має ще й структури, які об'єднують російськомовних православних в цих же країнах Європи.



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"Для того, щоб не було у Вселенського патріархату паралельних структур, може, і роблять таку реорганізацію", - припустив релігієзнавець.



Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, рішенням Вселенського Патріархату припинене існування Архієпископії парафій російської традиції Західної Європи як Екзархату (на підставі Томосу 1999 р.).



У Стамбулі розпочалося засідання Синоду Вселенського патріархату, на якому мають оголосити дату проведення собору помісної церкви України та можуть затвердити Томос про надання їй автокефалії.



