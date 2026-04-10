Эксперт об уничтожении хакерских сетей рф: СБУ вместе с ФБР и европейцами создает новый кибер-альянс

Служба безопасности Украины под руководством Евгения Хмары совместно с ФБР и спецслужбами ЕС фактически создали новый кибер-альянс. Об этом пишет политолог Алексей Курпас, комментируя уничтожение хакерских сетей россии, передает УНН.

Эксперт подчеркивает, что СБУ окончательно стала важным субъектом глобальной кибербезопасности.

Служба закрепилась в статусе равноправного игрока. Речь идет не об участии "младшего партнера", а о со-лидерстве в операции, которая охватывает сразу несколько юрисдикций и требует высокого уровня доверия. Такая координация с Европейским Союзом и американскими структурами является индикатором признания высокого уровня украинской спецслужбы. Ликвидировав угрозу для США и ЕС, СБУ помогает создавать новую модель кибербезопасности - акцентирует политолог.

Курпас считает, что фактически создано неформальное "цифровое НАТО".

Это новое измерение сотрудничества, ведь формируется общая модель реагирования на вызовы и растет взаимная зависимость в сфере киберзащиты. Что в свою очередь позволяет говорить о зарождении кибер-альянса, где Украина не только объект защиты, но и его активный поставщик - пишет эксперт.

Операция СБУ и ФБР является показательной не только с точки зрения разоблачения очередной активности российских спецслужб в разных странах. Хотя некоторым на Западе о таких угрозах следует напоминать регулярно. Она демонстрирует качественную трансформацию СБУ под руководством Евгения Хмары. От национального органа безопасности до международного игрока. В контексте современной войны это означает, что Украина не только защищается, но и формирует правила игры в глобальной кибербезопасности - резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ, ФБР и европейские спецслужбы разоблачили масштабную сеть россиян, которые получали информацию, взламывая роутеры по всему миру (включая и Украину). А далее с компьютеров снимали интересную для российской разведки информацию.