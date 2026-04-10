Эксперт об уничтожении хакерских сетей рф: СБУ вместе с ФБР и европейцами создает новый кибер-альянс

$43.470.0950.800.04
ukenru
10:50 • 6932 просмотра
Теплеть начнет после Пасхи - синоптик
Эксклюзив
10:35 • 13148 просмотра
Может ли один обвинительный приговор врачу привести к коллапсу всей медицинской системы - объясняют адвокаты
Эксклюзив
09:36 • 17290 просмотра
Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
08:57 • 13874 просмотра
Artemis II уже преодолела половину пути и должна приводниться на Земле - как это будетPhotoVideo
08:34 • 12971 просмотра
В ЕС вступают в силу правила въезда по отпечаткам пальцев и фото - деталиVideo
08:02 • 10204 просмотра
Украина ввела санкции против российских культурных пропагандистов в связи с участием рф в Венецианской биеннале
9 апреля, 21:18 • 34772 просмотра
Зеленский согласился на пасхальное перемирие, объявленное Путиным, заявив о готовности к "зеркальным шагам"
9 апреля, 19:35 • 72481 просмотра
В Киеве на месте памятника ленину хотят установить фонтан. Глава Института нацпамяти против и заявляет об опасностиPhoto
9 апреля, 19:12 • 35281 просмотра
путин объявил пасхальное перемирие с Украиной
Эксклюзив
9 апреля, 17:09 • 31812 просмотра
Конец эпохи дешевых авиабилетов – эксперт объяснил, что происходит с ценами на авиатопливо
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Хантер Байден вызвал сыновей Трампа на бой в клетке10 апреля, 03:30 • 16661 просмотра
Марк Рютте назвал четыре страны, блокирующие вступление Украины в НАТО10 апреля, 06:27 • 15695 просмотра
Наставничество для детей из интерната - как это работает и как стать наставником07:34 • 19106 просмотра
Страстная пятница: день скорби, тишины и глубокого смысла07:57 • 13197 просмотра
Психология утреннего настроения, или как настроиться на продуктивность утром09:10 • 11985 просмотра
публикации
Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
Эксклюзив
09:36 • 17300 просмотра
Психология утреннего настроения, или как настроиться на продуктивность утром09:10 • 12073 просмотра
Страстная пятница: день скорби, тишины и глубокого смысла07:57 • 13280 просмотра
Наставничество для детей из интерната - как это работает и как стать наставником07:34 • 19188 просмотра
В Киеве на месте памятника ленину хотят установить фонтан. Глава Института нацпамяти против и заявляет об опасностиPhoto9 апреля, 19:35 • 72488 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Юлия Свириденко
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Сумская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Зендея и Сидни Суини всколыхнули соцсети избеганием друг друга на красной дорожке - при чем тут Том Холланд11:22 • 3016 просмотра
Екатерина и Владимир Остапчуки объявили о переезде в Канаду10:51 • 3898 просмотра
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto9 апреля, 10:07 • 49502 просмотра
Зендея и Сидни Суини поразили контрастными платьями на премьере нового сезона "Эйфории"Video8 апреля, 08:35 • 32081 просмотра
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 35495 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Сериал
WhatsApp
9К720 Искандер

Эксперт об уничтожении хакерских сетей рф: СБУ вместе с ФБР и европейцами создает новый кибер-альянс

Киев • УНН

 • 726 просмотра

Служба безопасности Украины под руководством Евгения Хмары стала со-лидером международной операции по ликвидации киберугроз. Спецслужбы разоблачили масштабную сеть рф, взламывавшую роутеры по всему миру.

Служба безопасности Украины под руководством Евгения Хмары совместно с ФБР и спецслужбами ЕС фактически создали новый кибер-альянс. Об этом пишет политолог Алексей Курпас, комментируя уничтожение хакерских сетей россии, передает УНН.

Эксперт подчеркивает, что СБУ окончательно стала важным субъектом глобальной кибербезопасности.

Служба закрепилась в статусе равноправного игрока. Речь идет не об участии "младшего партнера", а о со-лидерстве в операции, которая охватывает сразу несколько юрисдикций и требует высокого уровня доверия. Такая координация с Европейским Союзом и американскими структурами является индикатором признания высокого уровня украинской спецслужбы. Ликвидировав угрозу для США и ЕС, СБУ помогает создавать новую модель кибербезопасности

- акцентирует политолог.

Курпас считает, что фактически создано неформальное "цифровое НАТО".

Это новое измерение сотрудничества, ведь формируется общая модель реагирования на вызовы и растет взаимная зависимость в сфере киберзащиты. Что в свою очередь позволяет говорить о зарождении кибер-альянса, где Украина не только объект защиты, но и его активный поставщик

- пишет эксперт.

Операция СБУ и ФБР является показательной не только с точки зрения разоблачения очередной активности российских спецслужб в разных странах. Хотя некоторым на Западе о таких угрозах следует напоминать регулярно. Она демонстрирует качественную трансформацию СБУ под руководством Евгения Хмары. От национального органа безопасности до международного игрока. В контексте современной войны это означает, что Украина не только защищается, но и формирует правила игры в глобальной кибербезопасности

- резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ, ФБР и европейские спецслужбы разоблачили масштабную сеть россиян, которые получали информацию, взламывая роутеры по всему миру (включая и Украину). А далее с компьютеров снимали интересную для российской разведки информацию.

Лилия Подоляк

ПолитикаТехнологии
Кибератака
Война в Украине
Федеральное бюро расследований
Служба безопасности Украины
НАТО
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина