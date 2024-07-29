Угрожающие для жизни осложнения после укуса паука каракурта могут быть у людей, которые имеют склонность к аллергическим реакциям, страдают какими-то хроническими заболеваниями, или бронхиальной астмой. Из-за укуса прежде всего погибают те люди, которые не обращаются за медицинской помощью.

Об этом сообщил заведующий отделением интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций «Охматдета» Александр Урин в эфире одного украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

«При укусе каракурта боль появляется через 15 минут где-то и она будет очень выражена, потому что яд, который есть именно в этих пауках, поражает центральную и периферическую нервную систему. Осложнения связанные с ним будут распространяться через всю систему. Если человек страдает какими-то хроническими заболеваниями или имеет склонность к аллергическим реакциям, или бронхиальную астму, то у него могут быть угрожающие жизни осложнения. Поэтому в первую очередь нужно обращаться за медицинской помощью», - рассказал Урин.

Также он рассказал, что нужно делать при укусе пауком.

«Прежде всего нужно обездвижить эту конечность, если это возможно. По поводу питья раствора марганцовки, оно не действенное. Нет никакого смысла и могу быть угрожающим для пациента. Нужно дать пить много воды, жидкости, которая есть под рукой. Если вы знаете, что у вас есть аллергия, то принять противоаллергические лекарства и обратиться за медицинской помощью», - сказал Урин.

Он отметил, что каракурты являются самыми ядовитыми пауками в Украине.

«Если мы говорим о каракуртах, которые являются самыми ядовитыми в нашей стране, то прежде всего гибнут те люди, которые не обращаются за медицинской помощью», - заявил Урин.

Кроме того, он объяснил почему в Украине есть проблемы с противокаракуртной сывороткой.

Учитывая вообще изменения, которые есть в нашей медицинской системе, больницы могут не брать на себя даже много сывороток, потому что это очень редкие укусы, случаи в нашей стране и поэтому хранить это противоядие, которое может не понадобиться в этом году, а оно дорогостоящее и его нужно выбрасывать при окончании срока использования, не выгодно для медицинских учреждений. У нас вообще не развита система токсикологической помощи в стране. Большинство этих противоядий закупались у нашего врага и сейчас это не происходит из-за войны - рассказал Урин.

Также по его словам, нужно понимать, что все противоядия - это достаточно серьезные лекарства, которые сами по себе могут вызвать анафилактические реакции и могут быть причиной смерти.

«Также у нас нет противоядий от змеиных укусов и многих других», - добавил Урин.

На вопрос, если нет сыворотки, то означает ли, что человек которого укусил паук обречен, Урин ответил: «Нет. Я с этим не согласен. Люди должны понимать, если вы склонны к анафилактическим реакциям, у вас тяжелая аллергия, то когда вы находитесь на природе, вы должны с собой иметь средства помощи себе - это адреналин, который используется при этих тяжелых ситуациях и люди заранее должны об этом подумать».

Урин объяснил, что если человек обратился за медицинской помощью, то шанс смерти крайне малы.

«Те проценты, которые везде транслируются от 4 до 6% летальных случаев при укусе каракурта, это связано в большей массе из-за не обращения за медицинской помощью», - сказал Урин.

Дополнение

Местные СМИ сообщали, что в Болграде Одесской области зафиксировали первый случай укуса ядовитым каракуртом.

Запорожский городской совет сообщал, что до приезда скорой пострадавшему необходимо оказать доврачебную помощь: