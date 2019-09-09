Эксперт не исключил, что уже через год-полтора Украину ждет девальвация гривны и падение ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Если сценарий Международного валютного фонда о наступлении очередного финансового кризиса через год-полтора осуществится, в Украине будет происходить значительная девальвация национальной валюты и падение ВВП. Такое мнение высказал экономист Виктор Скаршевский в комментарии корреспонденту УНН.
"Если будет ухудшение мировой конъюнктуры на внешних рынках, деньги МВФ нам не помогут. Если будет, например, мировой финансовый кризис, который тот же МВФ и прогнозирует, в течение года-полутора, а может, и раньше", - отметил экономист.
По его словам, экономика Украины может рухнуть не только вследствие мирового финансового кризиса, но и только от падения цен на зерно и металл.
При этом, он добавил, что подобная ситуация наблюдалась в 2008-2009, а также в 2014-2015 годах.
"В таком случае восстановятся девальвационные процессы, инфляция, сокращение производства, ВВП", - подчеркнул эксперт.
Напомним, ранее в Минэкономики рассказали, как будут готовиться к мировому кризису.