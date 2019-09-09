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Експерт не виключив, що вже за рік-півтора Україну чекатиме девальвація гривні та падіння ВВП

Експерт не виключив, що вже за рік-півтора Україну чекатиме девальвація гривні та падіння ВВП

Київ • УНН

 • 35888 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Якщо сценарій Міжнародного валютного фонду про настання чергової фінансової кризи за рік-півтора здійсниться, в Україні відбуватиметься значна девальвація національної валюти і падіння ВВП. Таку думку висловив економіст Віктор Скаршевський у коментарі кореспонденту УНН.

"Якщо буде погіршення світової кон'юнктури на зовнішніх ринках, гроші МВФ нам не допоможуть. Якщо буде, наприклад, світова фінансова криза, яку той самий МВФ і прогнозує, протягом року-півтора, а може, і раніше", - зазначив економіст.

За його словами, економіка України може обвалитися не тільки внаслідок світової фінансової кризи, а й лише від падіння цін на зерно й метал.

При цьому, він додав, що подібна ситуація спостерігалась у 2008-2009, а також у 2014-2015 роках.

"У такому випадку відновляться девальваційні процеси, інфляція, скорочення виробництва, ВВП", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, раніше в Мінекономіки розповіли, як готуватимуться до світової кризи.

Українські Національні Новини

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