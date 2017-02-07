Эксперт назвал повод поездки Р.Насирова в январе в США
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров летал в “командировку” в США, где присутствовал на инаугурации Дональда Трампа, по приглашению одной из крупных табачных компаний. Об этом в эфире "5 канала" рассказал исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин, передает УНН.
"У наших партнеров - компании, которая боролась с табаком, - была информация, что, например, господин Насиров летал по приглашению одной из крупнейших серьезных лоббистских табачных компаний на собственно их международный конгресс. Притом мы давали запрос. Там было сообщение, что, действительно, это была командировка, подписанная премьером. В данном случае мы видим, что это не так ", - рассказал он.