Эксперт назвал повод поездки Р.Насирова в январе в США

"У наших партнеров - компании, которая боролась с табаком, - была информация, что, например, господин Насиров летал по приглашению одной из крупнейших серьезных лоббистских табачных компаний на собственно их международный конгресс. Притом мы давали запрос. Там было сообщение, что, действительно, это была командировка, подписанная премьером. В данном случае мы видим, что это не так ", - рассказал он.