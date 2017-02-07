Експерт назвав привід поїздки Р.Насірова у січні до США

“У наших партнерів — компанії, які боролися з тютюном, — була інформація, що, наприклад, пан Насіров літав на запрошення однієї з найбільших серйозних лобістських тютюнових компаній на власне їхній міжнародний конгрес. Притому ми давали запит. Там було повідомлення, що, справді, це було відрядження, підписане прем’єром. У даному випадку ми бачимо, що це не так”, — розповів він.