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Эксперт назвал популярные направления для летнего отдыха за рубежом

Эксперт назвал популярные направления для летнего отдыха за рубежом

Киев  •  УНН

 • 22628 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Наиболее популярными странами для летнего отдыха остаются традиционные направления - Турция и Египет. Об этом сообщил директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук в комментарии корреспонденту УНН.

"Если брать пакетные туры, которые продают туроператоры, то это традиционные направления: на первом месте Турция, далее следует Египет, затем Греция, Испания и Болгария. Это страны, которые берут на себя значительное количество туристов", - отметил Царук.

Он добавил, что популярным направлением летом есть и Грузия, однако туда едут не через туроператоров, а устраивают индивидуальные поездки.

Среди стран Европы, по словам Царука, популярными направлениями летнего туристического сезона является Польша, Германия, Словакия.

"В Украине, если брать летний отдых, то на первом месте находятся море и пляж, а на втором месте уже экскурсии", - добавил Царук.

По его словам, наиболее популярными местами для летнего отдыха является Одесса, Одесская область, Херсон, Бердянск, Николаевская область.

Напомним, эксперт посоветовал морские курорты для летнего отдыха в Европе.

Как сообщал УНН, Турция с 1 января 2019 года вводит налог на безопасность для туристов объемом 1,5 евро.

Испанские отели снижают цены на летний отдых после того, как туристы начали отдавать предпочтение Турции и курортам в Северной Африке.

Украинские Национальные Новости

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