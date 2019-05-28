Эксперт назвал популярные направления для летнего отдыха за рубежом

"Если брать пакетные туры, которые продают туроператоры, то это традиционные направления: на первом месте Турция, далее следует Египет, затем Греция, Испания и Болгария. Это страны, которые берут на себя значительное количество туристов", - отметил Царук.



Он добавил, что популярным направлением летом есть и Грузия, однако туда едут не через туроператоров, а устраивают индивидуальные поездки.



Среди стран Европы, по словам Царука, популярными направлениями летнего туристического сезона является Польша, Германия, Словакия.



"В Украине, если брать летний отдых, то на первом месте находятся море и пляж, а на втором месте уже экскурсии", - добавил Царук.



По его словам, наиболее популярными местами для летнего отдыха является Одесса, Одесская область, Херсон, Бердянск, Николаевская область.



Напомним, эксперт посоветовал морские курорты для летнего отдыха в Европе.



Как сообщал УНН, Турция с 1 января 2019 года вводит налог на безопасность для туристов объемом 1,5 евро.

Испанские отели снижают цены на летний отдых после того, как туристы начали отдавать предпочтение Турции и курортам в Северной Африке.