Эксперт назвал популярные направления для летнего отдыха за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Наиболее популярными странами для летнего отдыха остаются традиционные направления - Турция и Египет. Об этом сообщил директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук в комментарии корреспонденту УНН.
"Если брать пакетные туры, которые продают туроператоры, то это традиционные направления: на первом месте Турция, далее следует Египет, затем Греция, Испания и Болгария. Это страны, которые берут на себя значительное количество туристов", - отметил Царук.
Он добавил, что популярным направлением летом есть и Грузия, однако туда едут не через туроператоров, а устраивают индивидуальные поездки.
Среди стран Европы, по словам Царука, популярными направлениями летнего туристического сезона является Польша, Германия, Словакия.
"В Украине, если брать летний отдых, то на первом месте находятся море и пляж, а на втором месте уже экскурсии", - добавил Царук.
По его словам, наиболее популярными местами для летнего отдыха является Одесса, Одесская область, Херсон, Бердянск, Николаевская область.
Напомним, эксперт посоветовал морские курорты для летнего отдыха в Европе.
Как сообщал УНН, Турция с 1 января 2019 года вводит налог на безопасность для туристов объемом 1,5 евро.
Испанские отели снижают цены на летний отдых после того, как туристы начали отдавать предпочтение Турции и курортам в Северной Африке.