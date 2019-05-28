Експерт назвав популярні напрямки для літнього відпочинку за кордоном

"Якщо брати пакетні тури, які продають туроператори, то це традиційні напрямки: на першому місці Туреччина, далі йде Єгипет, потім Греція, Іспанія та Болгарія. Це країни, які беруть на себе значну кількість туристів", - зазначив Царук.



Він додав, що популярним напрямком влітку є і Грузія, однак туди їдуть не через туроператорів, а влаштовують індивідуальні поїздки.



Серед країн Європи, за словами Царука, популярними напрямками літнього туристичного сезону є Польща, Німеччина, Словаччина.



"В Україні, якщо брати літній відпочинок, то на першому місці знаходяться море і пляж, а на другому місці вже екскурсії", - додав Царук.



За його словами, найбільш популярними місцями для літнього відпочинку є Одеса, Одеська область, Херсонщина, Бердянськ, Миколаївська область.



Нагадаємо, експерт порадив морські курорти для літнього відпочинку в Європі.



Як повідомляв УНН, Туреччина з 1 січня 2019 року вводить податок на безпеку для туристів обсягом 1,5 євро.

Іспанські готелі знижують ціни на літній відпочинок після того, як туристи почали віддавати перевагу Туреччині та курортам у Північній Африці.