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Іспанські готелі знизили ціни у боротьбі за туристів з Туреччиною

Іспанські готелі знизили ціни у боротьбі за туристів з Туреччиною

Київ • УНН

 • 12666 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Іспанські готелі знижують ціни на літній відпочинок після того, як туристи почали віддавати перевагу Туреччині та курортам у Північній Африці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

На туризм припадає близько 11% економіки Іспанії, а кількість іноземних відвідувачів торік зросла до 82 мільйонів, що робить Іспанію другою за відвідуваністю країною в світі після Франції.

Згідно з офіційною статистикою, готелі Іспанії користуються популярністю в країні як туристичний напрямок і підвищили ціни в середньому на 21,4% за період 2013-2017 років.

Але зараз до суперників - Туреччини, Тунісу та Єгипту - повернувся інтерес з боку туристів, які уникали цих напрямків після нападів і спроби державного перевороту.

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У цьому сезоні вони змагаються за німецьких і британських туристів з дешевими пропозиціями all-inclusive, кажуть іспанські готельники.

"Ми в цілому бачимо менше попиту цього літа, в основному через повернення на ринок конкурентів, таких як Туреччина, Єгипет і Туніс, у яких значно дешевші пропозиції, ніж Балеарські острови", - відзначили в одній з іспанських готельних мереж Barcelo.

Так, у деяких випадках мережа була змушена знизити ціни приблизно на 15%, щоб стимулювати попит.

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Згідно з даними дослідження, проведеного у відділі з туризму Mabrian Technologies, готелі в Іспанії змушені конкурувати з пропозиціями від тризіркових курортів на узбережжі Середземного і Егейського морів, які на 73% дешевше, ніж на Балеарських островах.

На острові Ібіца, відомому своїм нічним життям, готелі знижують ціни в середньому на 10-20%, повідомили в місцевій турассоціації.

У Тунісі туристичний потік зріс в першій половині 2018 року на 40%. У Туреччині офіційні дані свідчать, що туристичний потік зріс майже на третину за той же період після падіння у 2016 році.

На відміну від цього, кількість туристів, які відвідують Іспанію, зросла всього на 1,8% з січня по червень цього року, в порівнянні з двозначними темпами зростання, зареєстрованими в першій половині 2017 року та 2016 році.

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