Испанские отели снизили цены в борьбе за туристов с Турцией

На туризм приходится около 11% экономики Испании, а число иностранных посетителей в прошлом году выросло до 82 миллионов, что делает Испанию второй по посещаемости страной в мире после Франции.

Согласно официальной статистике, отели Испании пользуются популярностью в стране как туристическое направление и повысили цены в среднем на 21,4% за период 2013-2017 годов.

Но сейчас к соперникам - Турции, Тунису и Египту - вернулся интерес со стороны туристов, которые избегали этих направлений после нападений и попытки государственного переворота.

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В этом сезоне они соревнуются за немецких и британских туристов с дешевыми предложениями all-inclusive, говорят испанские гостиничники.

"Мы в целом видим меньше спроса этим летом, в основном из-за возвращения на рынок конкурентов, таких как Турция, Египет и Тунис, у которых значительно более дешевые предложения, чем Балеарские острова", - отметили в одной из испанских гостиничных сетей Barcelo.

Так, в некоторых случаях сеть была вынуждена снизить цены примерно на 15%, чтобы стимулировать спрос.

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Согласно данным исследования, проведенного в отделе по туризму Mabrian Technologies, отели в Испании вынуждены конкурировать с предложениями от трехзвездочных курортов на побережьях Средиземного и Эгейского морей, которые на 73% дешевле, чем на Балеарских островах.

На острове Ибица, известном своей ночной жизнью, отели снижают цены в среднем на 10-20%, сообщили в местной турассоциации.

В Тунисе туристический поток вырос в первой половине 2018 года на 40%. В Турции официальные данные показывают, что туристический поток вырос почти на треть за тот же период после падения в 2016 году.

В отличие от этого, число туристов, посещающих Испанию, выросло всего на 1,8% с января по июнь этого года, по сравнению с двузначными темпами роста, зарегистрированными в первой половине 2017 года и 2016 году.