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Эксперт назвал, из каких составляющих формируется конечная стоимость газа для населения

Эксперт назвал, из каких составляющих формируется конечная стоимость газа для населения

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Конечная стоимость газа для населения включает в себя стоимость добычи газа, его транспортировки магистральными газопроводами и сетями облгазов, а также учитывает наценку облгазов и НАК "Нафтогаз Украины". Об этом рассказал УНН советник министра энергетики и угольной промышленности Украины, ведущий эксперт Центра Разумкова Максим Белявский.

Советник министра отметил, что данные по формированию конечной цены на газ для незащищенных слоев населения составлены по состоянию до 1 ноября 2018 года, то есть с решением правительства о повышении стоимости газа для населения на 23,5%.

По словам Белявского, цена природного газа имеет следующую структуру: непосредственно добыча голубого топлива, далее - его транспортировка магистральными газопроводами высокого давления. Следующее, отметил он, это транспортировка природного газа через газораспределительные сети, то есть сети облгазов. Плюс поставки и наценка облгазов и "Нафтогаза".

"Мне известна разбивка по структуре цены тысячи кубических метров, которая имела место до 1 ноября. Добыча - 4942 грн, транспортировка - 126 грн, распределение - 449 грн, поставки/наценка облгазов - 173 грн, наценка "Нафтогаза" - 132 грн.

В то же время, эксперт добавил, что после повышения цены на газ для населения, скорее всего, упомянутые выше составляющие формирования стоимости голубого топлива не изменятся, а могут измениться только их ценовые характеристики.

Отметим, что согласно постановлению правительства от 19 октября 2018 №867, предполагается повышение стоимости газа с 1 ноября этого года, 1 мая 2019 года и 1 января 2020 года.

В частности, как сообщалось, с ноября украинцы будут платить за потребление 1 тыс. кубометров голубого топлива 8550 грн.

Напомним, в украинском правительстве велись переговоры с МВФ относительно цены на газ. Ранее сообщалось, что речь идет о повышении до 25%. В то же время, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предостерег, что не уверен, "насколько это корректно". Также он заявлял, что украинское правительство на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета до 2020 года.

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