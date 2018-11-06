Експерт назвав, з яких складових формується кінцева вартість газу для населення

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Кінцева вартість газу для населення включає в себе вартість видобутку газу, його транспортування магістральними газопроводами й мережами облгазів, а також враховує націнку облгазів та НАК “Нафтогаз України”. Про це розповів УНН радник міністра енергетики та вугільної промисловості України, провідний експерт Центру Разумкова Максим Білявський.

Радник міністра зауважив, що дані стосовно формування кінцевої ціни на газ для незахищених верств населення складено станом до 1 листопада 2018 року, тобто до рішення уряду про підвищення вартості газу для населення на 23,5%.

За словами Білявського, ціна природного газу має таку структуру: безпосередньо видобуток блакитного палива, далі — його транспортування магістральними газопроводами високого тиску. Наступне, зазначив він, це транспортування природного газу через газорозподільні мережі, тобто мережі облгазів. Плюс постачання та націнка облгазів і “Нафтогазу”.

“Мені відома розбивка по структурі ціни однієї тисячі кубічних метрів, яка мала місце до 1 листопада. Видобуток — 4942 грн, транспортування — 126 грн, розподіл — 449 грн, постачання/націнка облгазів — 173 грн, націнка “Нафтогазу” — 132 грн.

Водночас, експерт додав, що після підняття ціни на газ для населення, скоріш за все, згадані вище складові формування вартості блакитного палива не зміняться, а можуть змінитися лише їхні цінові характеристики.

Зазначимо, що відповідно до постанови уряду від 19 жовтня 2018 року №867, передбачається підняття вартості газу з 1 листопада цього року, 1 травня 2019 року та 1 січня 2020 року.

Зокрема, як повідомлялося, з листопада українці платитимуть за споживання 1 тис. кубометрів блакитного палива 8550 грн.

Нагадаємо, в українському уряді велись переговори з МВФ щодо ціни на газ. Раніше повідомлялося, що йдеться про підвищення до 25%. Водночас, голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв застеріг, що не впевнений, “наскільки це коректно”. Також він заявляв, що український уряд на переговорах з МВФ досяг принципової домовленості про підвищення ціни газу до рівня повного ринкового паритету до 2020 року.

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