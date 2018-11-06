Експерт назвав, з яких складових формується кінцева вартість газу для населення

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Кінцева вартість газу для населення включає в себе вартість видобутку газу, його транспортування магістральними газопроводами й мережами облгазів, а також враховує націнку облгазів та НАК “Нафтогаз України”. Про це розповів УНН радник міністра енергетики та вугільної промисловості України, провідний експерт Центру Разумкова Максим Білявський.