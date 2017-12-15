Эксперт: на одного жителя столицы приходится 22 "квадрата" жилья

“Если взять статистику, в Киеве официально проживает больше 2,8 миллионов человек. По факту, наверное, будут все 4 млн. При этом жилой фонд города насчитывает около 65 млн кв. метров. Получается, что на одного жителя припадает всего-навсего 22 „квадрата“, тогда как в странах Европы этот показатель в разы выше. Поэтому строить есть куда и для кого!”, — отметил Кушнир.

Он отметил, что в следующем году в планах компании не менее 7 новых площадок примерно на 450 тыс. квадратных метров. Кроме того, буду завершены ранее начатые проекты.

“Думаю, что запустим так же несколько новых программ с хорошими условиями, чтоб возможностей у людей появилось еще больше”, — сказал И.Кушнир.

Он также сообщил, что на сегодня в компании действует программа ипотечного кредитования с государственным Укргазбанком.

“Под 7% годовых можно за пару лет безболезненно выплатить квартиру. Также действуют несколько программ между „Киевгорстроем“ и „Кристалбанком“, в рамках которых кредиты выдаются на довольно длительный срок. И там, и там хорошие условия. Кроме того, до окончания строительства можно взять рассрочку”, — сообщил И.Кушнир.