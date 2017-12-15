Експерт: на одного мешканця столиці припадає 22 “квадрати” житла
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Всього 22 квадратних метри житлової площі припадає на одного мешканця столиці. Це у рази менше ніж у країнах Європи. Про це розповів Голова правління — президент Холдингової компанії “Київміськбуд” Ігор Кушнір, пише УНН.
“Якщо взяти статистику, в Києві офіційно проживає більше 2,8 мільйона осіб. За фактом, напевно, будуть всі 4 млн. При цьому житловий фонд міста налічує близько 65 млн. кв. метрів. Виходить, що на одного жителя припадає всього-на-всього 22 „квадрата“, тоді як в країнах Європи цей показник в рази вище. Тому будувати є куди і для кого!”, — зазначив Кушнір.
Він наголосив, що наступного року у планах компанії щонайменше 7 нових майданчиків приблизно на 450 тисяч квадратних метрів. Окрім того, буду завершені раніше розпочаті проекти.
“Думаю, що запустимо також кілька нових програм з хорошими умовами, щоб можливостей у людей з’явилося ще більше”, — сказав І.Кушнір.
Він також повідомив, що на сьогодні у компанії діє програма іпотечного кредитування з державним Укргазбанком.
“Під 7% річних можна за пару років безболісно виплатити квартиру. Також діють кілька програм між „Київміськбудом“ і „Кристалбанком“, в рамках яких кредити видаються на досить тривалий термін. І там, і там хороші умови. Крім того, до закінчення будівництва можна взяти розстрочку”, — повідомив І.Кушнір.