Эксперт: “хрущевки” утеплять бессмысленно

Как рассказывает эксперт в сфере энергоэффективности Андрей Хмурный, украинцы в домах без счетчиков платят на 30% больше.

Правда, если поставить счетчик в доме с дырявыми стенами, разбитыми окнами в подъезде, неутепленными стенами, вполне возможно, что счетчик покажет: жильцы тратят тепла даже больше нормы. Но и это не повод отказаться от прибора учета.

Кроме того, стоит учитывать, что чем больше площадь общего пользования, тем больше придется заплатить за ее отопление.

В подъезде есть разбитые окна, а дверь плотно не закрывается. Даже если жильцы самовольно вырезали батареи в подъезде, его все равно придется отапливать. Тепло будет уходить через стены квартир, а потом — через разбитые окна подъезда.

“Утеплить или заменить дверь подъезда, заменить окна — это самый первый шаг. Если будет утеплен подъезд, в квартирах будет теплее. Если есть счетчик и индивидуальный тепловой пункт, вы заметите разницу и в суммах, которые платите за отопление”, — уверен Андрей Хмурный.

Если кирпичный дом, у которого фундамент и стены без трещин, еще можно обшить утеплителем, то с панельной “хрущевкой” все значительно сложнее. Эксперт в сфере недвижимости Лариса Ставинога уверена: ремонтировать “панельки” не целесообразно. Плиты, которые использовались при строительстве, не соответствуют современным строительным и энергоэффективным нормам. Тепло уходит через тонкие стены, швы между плитами. И все это отобразится и в расходах на отопление такого здания.

Как сообщал УНН, современные новостройки, в которых применяются различного рода энергосберегающие технологии позволяют экономить не менее 40% тепла. Президент “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир рассказал о том, как в компании утепляют дома и какие новые технологии используют.

В “Киевгорстрое” для утепления домов используют минеральную вату для обшивки фасадов, качественные стеклопакеты с 3-5-камерным профилем, качественный кирпич не менее 250 мм, навесные вентилируемые фасады.

“Чтобы обеспечить энергоэффективность домов, которые возводит „Киевгорстрой“, мы используем современные оконные конструкции с многослойным остеклением, утепляем фасады минераловатными плитами. Используем более эффективные типы теплоизоляции, применяем ячеистые цементно-песчаные блоки, устанавливаем индивидуальные котельные с высоким КПД, тепловые насосы, приборы поквартирного регулирования температуры”, — рассказал Игорь Кушнир.