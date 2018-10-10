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Експерт: "хрущовки" утеплювати немає сенсу

Експерт: "хрущовки" утеплювати немає сенсу

Київ • УНН

 • 37110 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Перше, що необхідно зробити для економії коштів на опалення багатоквартирного будинку - поставити загальний лічильник на тепло. Однак якщо будинок старий, то слід провести низку заходів для його утеплення. Хоча, як вважають деякі експерти, "хрущовки" все одно будуть віддавати тепло, і власникам квартир в них доведеться платити більше. Про це йдеться в статті аналітичної компанії SV-Development, передає УНН.

Як розповідає експерт в сфері енергоефективності Андрій Хмурний, українці в будинках без лічильників платять на 30% більше.

Щоправда, якщо поставити лічильник в будинку з дірявими стінами, розбитими вікнами в під'їзді, неутепленими стінами, цілком можливо, що лічильник покаже: мешканці витрачають тепла навіть більше норми. Але і це не привід відмовитися від приладу обліку.

Крім того, варто враховувати, що чим більше площа загального користування, тим більше доведеться заплатити за її опалення.
У під'їзді є розбиті вікна, а двері щільно не закриваються. Навіть якщо мешканці самовільно вирізали батареї в під'їзді, його все одно доведеться опалювати. Тепло буде йти через стіни квартир, а потім - через розбиті вікна під'їзду.

"Утеплити або замінити двері під'їзду, замінити вікна - це найперший крок. Якщо буде утеплений під'їзд, у квартирах буде тепліше. Якщо є лічильник і індивідуальний тепловий пункт, ви помітите різницю і в сумах, які платите за опалення", - упевнений Андрій Хмурний.

Якщо цегляний будинок, у якого фундамент і стіни без тріщин, ще можна обшити утеплювачем, то з панельної "хрущовкою" все значно складніше. Експерт у сфері нерухомості Лариса Ставинога впевнена: ремонтувати "панельки" не доцільно. Плити, які використовувалися при будівництві, не відповідають сучасним будівельним і енергоефективним нормам. Тепло йде через тонкі стіни, шви між плитами. І все це відобразиться і у витратах на опалення такого будинку.

Як повідомляв УНН, сучасні новобудови, в яких застосовуються різного роду енергозберігальні технології дозволяють економити не менше 40% тепле. Президент "ХК" Київміськбуд "Ігор Кушнір розповів про те, як в компанії утеплюють будинки і які нові технології використовують.

У "Київміськбуді" для утеплення будинків використовують мінеральну вату для обшивки фасадів, якісні склопакети з 3-5-камерним профілем, якісну цеглу не менше 250 мм, навісні вентильовані фасади.

"Щоб забезпечити енергоефективність будинків, які будує "Київміськбуд", ми використовуємо сучасні віконні конструкції з багатошаровим склінням, утеплюємо фасади мінераловатними плитами. Використовуємо більш ефективні типи теплоізоляції, застосовуємо ніздрюваті цементно-піщані блоки, встановлюємо індивідуальні котельні з високим ККД, теплові насоси, прилади поквартирного регулювання температури", - розповів Ігор Кушнір.

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