Энергосберегающие мероприятия в новостройках дают возможность экономить не менее 40% тепла

В "Киевгорстрое" для утепления домов используют минеральную вату для обшивки фасадов, качественные стеклопакеты с 3-5-камерным профилем, качественный кирпич не менее 250 мм, навесные вентилируемые фасады.

"Чтобы обеспечить энергоэффективность домов, которые возводит "Киевгорстрой", мы используем современные оконные конструкции с многослойным остеклением, утепляем фасады минераловатными плитами. Используем более эффективные типы теплоизоляции, применяем ячеистые цементно-песчаные блоки, устанавливаем индивидуальные котельные с высоким КПД, тепловые насосы, приборы поквартирного регулирования температуры", - рассказал Игорь Кушнир.

По словам президента компании, все это помогает экономить не менее 40% тепла в доме.

"Что касается мероприятий с использованием альтернативных источников энергии: уже готовимся устанавливать солнечные батареи на крышах в новых домах. В частности, в ЖК "Mirax", в доме на Лейпцигской, в ЖК "На Лумумбы" и др. Эффект пока оценить сложно, дома в процессе возведения, но уверен, он будет значительным и жители по достоинству оценят применения такой технологии. Также в новых домах будут подзарядки для электромобилей", - рассказал президент "Киевгорстроя".