Енергоощадні заходи у новобудовах дають можливість економити не менше 40% тепла

У "Київміськбуді" для утеплення будинків використовують мінеральну вату для обшивки фасадів, якісні склопакети з 3-5-камерним профілем, якісну цеглу не менше 250 мм, навісні вентильовані фасади.

"Щоб забезпечити енергоефективність будинків, які зводить "Київміськбуд", ми використовуємо сучасні віконні конструкції з багатошаровим склінням, утеплюємо фасади мінераловатними плитами. Використовуємо більш ефективні типи теплоізоляції, застосовуємо ніздрюваті цементно-піщані блоки, встановлюємо індивідуальні котельні з високим ККД, теплові насоси, прилади поквартирного регулювання температури", – розповів Ігор Кушнір.

За словами президента компанії, все це допомагає економити не менше 40% тепла в будинку.

"Що стосується заходів із використанням альтернативних джерел енергії: вже готуємося встановлювати сонячні батареї на дахах у нових будинках. Зокрема, в ЖК "Mirax", у будинку на Лейпцизькій, у ЖК "На Лумумби" та ін. Ефект поки оцінити складно, будинки у процесі зведення, але впевнений, він буде значним і жителі по достоїнству оцінять застосування такої технології. Також у нових будинках будуть підзарядки для електромобілів", – розповів президент "Київміськбуду".