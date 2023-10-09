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Эксперт: Иран пока не решится на прямое военное столкновение с Израилем, но будут поддерживать террористов

Эксперт: Иран пока не решится на прямое военное столкновение с Израилем, но будут поддерживать террористов

Киев • УНН

 • 1313752 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Иран, или другое государство, пока не решится на прямое военное столкновение и противостояние с Израилем. Но Иран будет подпитывать этот конфликт и поставлять оружие исламистской группировке «Хезболле» в Ливан, поддерживать ХАМАС, поставляя ракеты. Такое мнение журналисту УНН высказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Цитата

«Очевидно, неплохо подготовили эту атаку террористы ХАМАСа благодаря, я думаю, внешнему содействию и поддержке, инструктажу Ирана и россии, потому что атака была проведена, действительно, довольно-таки на слаженном уровне. Действительно, можно наблюдать определенную внезапность, которая застала врасплох, и это дало возможность террористам практически в первый момент осуществить масштабную атаку», - рассказал Мусиенко.

Он отметил, что со стороны Израиля действительно была определенная неслаженность и были продемонстрированы не самые высокие средства реагирования.

«Но ни одна система не идеальна, и в любой системе могут произойти сбои. В конце концов, то, что произошло, дало террористам ХАМАС возможность выиграть первые несколько часов, и все. Дальше ситуация начала развиваться не в пользу террористов, потому что пошли активные массированные удары, пошел отбой фактически атак, и сейчас продолжаются еще бои, но подавляют эти вспышки террористической активности», - сказал Мусиенко.

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Также эксперт спрогнозировал, сколько времени потребуется Израилю, чтобы подавить вспышку враждебной активности ХАМАСа.

«Если брать именно по подавлению ХАМАСа, то, я думаю, не очень долго, если не будет непосредственно прямое вмешательство Ирана, или не будет дополнительного вмешательство "Хезболлы" (исламистская группировка – ред.) из Ливана или других террористических групп, или государств. Я думаю, что Израиль справится окончательно, чтобы подавить вспышку враждебной активности, в течение нескольких ближайших недель, это максимум», - отметил Мусиенко.

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Кроме того, по мнению эксперта, Иран пока вряд ли решится на прямое военное столкновение с Израилем.

«Решится ли Иран на прямое военное столкновение и противостояние, или другое государство с Израилем... Я думаю, что пока нет, но, конечно, они будут поддерживать, подпитывать этот конфликт, они будут поставлять оружие «Хезболле» в Ливан, они будут в дальнейшем поддерживать ХАМАС, поставлять ракеты, которые будут лететь на Израиль, если не будет более решительной реакции Запада на произошедшее, то есть на действия Ирана», - сказал Мусиенко.

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