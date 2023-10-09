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Експерт: Іран поки що не наважиться на пряме військове зіткнення з Ізраїлем, але будуть підтримувати терористів

Експерт: Іран поки що не наважиться на пряме військове зіткнення з Ізраїлем, але будуть підтримувати терористів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Іран, або інша держава, поки що не наважиться на пряме військове зіткнення та протистояння з Ізраїлем. Але Іран буде підживлювати цей конфлікт та постачати зброю ісламістському угрупованню «Хезболлі» в Ліван, підтримувати ХАМАС, постачаючи ракети. Таку думку журналісту УНН висловив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Цитата

«Вочевидь, непогано підготували цю атаку терористи ХАМАСу завдяки, я думаю, зовнішнього сприяння та підтримки, інструктажу Ірану та росії, тому що атака була проведена, дійсно, доволі-таки на злагодженому рівні. Дійсно, можна спостерігати певну раптовість, яка застала зненацька, і це дало можливість терористам практично в перший момент здійснити масштабну атаку», - розповів Мусієнко.

Він зазначив, що з боку Ізраїлю дійсно була певна незлагодженість і були продемонстровані не найвищі засоби реагування.

«Але жодна система не ідеальна, і в будь-якій системі можуть відбутися збої. Зрештою, те, що відбулося, дало можливість терористам ХАМАСу виграти перші кілька годин, і все. Далі ситуація почала розвиватися не на користь терористів, тому що пішли активні масовані удари, пішов відбій фактично атак, і зараз тривають ще бої, але придушують ці спалахи терористичної активності», - сказав Мусієнко.

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Також експерт спрогнозував, скільки часу потрібно Ізраїлю, щоб подавити спалах ворожої активності ХАМАСу.

«Якщо брати саме по придушенню ХАМАСу, то, я думаю, не дуже довго, якщо не буде безпосередньо пряме втручання Ірану, або не буде додаткове втручання "Хезболли" (ісламістське угруповання – ред.) з Лівану чи інших терористичних груп, або держав. Я думаю, що Ізраїль впорається остаточно, щоб подавити спалах ворожої активності, протягом кількох найближчих тижнів, це максимум», - зазначив Мусієнко.

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Окрім того, на думку експерта, Іран поки що навряд зважиться на пряме військове зіткнення з Ізраїлем.

«Чи зважиться Іран на пряме військове зіткнення та протистояння, або інша держава з Ізраїлем... Я думаю, що поки що ні, але, звичайно, вони будуть підтримувати, підживлювати цей конфлікт, вони будуть постачати зброю «Хезболлі» в Ліван, вони будуть надалі підтримувати ХАМАС, постачати ракети, які будуть летіти на Ізраїль, якщо не буде більш рішучої реакції Заходу на те, що відбулося, тобто на дії Ірану», - сказав Мусієнко.

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