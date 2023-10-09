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ХАМАС багато років обманював Ізраїль, аби напасти зненацька - Reuters

ХАМАС багато років обманював Ізраїль, аби напасти зненацька - Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Ретельна кампанія обману дозволила ісламістському угрупованню ХАМАС своєю атакою застати Ізраїль зненацька. Терористична організація змусила Ізраїль повірити, що не бажає збройного конфлікту і що її можна заспокоїти економічними стимулами, про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За словами одного з джерел видання, ХАМАС створив враження Ізраїлю, що він не готовий до бою і не бажає вступати в боротьбу або конфронтацію, використовуючи безпрецедентну розвідувальну тактику, щоб ввести Ізраїль в оману.

Джерело також повідомляє, що в рамках своєї підготовки ХАМАС побудував макет ізраїльського поселення для тренувань. Ізраїль його бачив, але був впевнений, що ХАМАС не зацікавлений в конфронтації.

Терористичне угруповання переконувало Ізраїль, що його більше турбує забезпечення робітникам Гази доступу до робочих місць за кордоном.

Джерело в ізраїльських службах безпеки визнало, що вони були обмануті ХАМАС, змусивши думати, що їм потрібні гроші.

Ізраїль відомий своєю здатністю проникати в ісламістські угруповання, тому важливою частиною плану було запобігання витоків. Багато лідерів ХАМАС не знали про ці плани і під час тренувань бойовиків, не підозрювали про точну мету навчань.

Колишній радник з національної безпеки Яаков Амідрор повідомив агентству Reuters, що деякі країни, повірили в цю брехню, заявивши Єрусалиму, що ХАМАС проявляє "велику відповідальність".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Боєздатність ХАМАСУ значно зменшилась через удари Ізраїлю - ЦАХАЛ

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