ХАМАС багато років обманював Ізраїль, аби напасти зненацька - Reuters

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За словами одного з джерел видання, ХАМАС створив враження Ізраїлю, що він не готовий до бою і не бажає вступати в боротьбу або конфронтацію, використовуючи безпрецедентну розвідувальну тактику, щоб ввести Ізраїль в оману.

Джерело також повідомляє, що в рамках своєї підготовки ХАМАС побудував макет ізраїльського поселення для тренувань. Ізраїль його бачив, але був впевнений, що ХАМАС не зацікавлений в конфронтації.

Терористичне угруповання переконувало Ізраїль, що його більше турбує забезпечення робітникам Гази доступу до робочих місць за кордоном.

Джерело в ізраїльських службах безпеки визнало, що вони були обмануті ХАМАС, змусивши думати, що їм потрібні гроші.

Ізраїль відомий своєю здатністю проникати в ісламістські угруповання, тому важливою частиною плану було запобігання витоків. Багато лідерів ХАМАС не знали про ці плани і під час тренувань бойовиків, не підозрювали про точну мету навчань.

Колишній радник з національної безпеки Яаков Амідрор повідомив агентству Reuters, що деякі країни, повірили в цю брехню, заявивши Єрусалиму, що ХАМАС проявляє "велику відповідальність".

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