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ХАМАС много лет обманывал Израиль, чтобы напасть врасплох - Reuters

ХАМАС много лет обманывал Израиль, чтобы напасть врасплох - Reuters

Киев • УНН

 • 649303 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Тщательная кампания обмана позволила исламистской группировке ХАМАС своей атакой застать Израиль врасплох. Террористическая организация заставила Израиль поверить, что не желает вооруженного конфликта и что ее можно успокоить экономическими стимулами, об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По словам одного из источников издания, ХАМАС создал впечатление Израилю, что он не готов к бою и не желает вступать в борьбу или конфронтацию, используя беспрецедентную разведывательную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение.

Источник также сообщает, что в рамках своей подготовки ХАМАС построил макет израильского поселения для тренировок. Израиль его видел, но был уверен, что ХАМАС не заинтересован в конфронтации.

Террористическая группировка убеждала Израиль, что ее больше беспокоит обеспечение рабочим Газы доступа к рабочим местам за рубежом.

Источник в израильских службах безопасности признал, что они были обмануты ХАМАС, заставив думать, что им нужны деньги.

Израиль известен своей способностью проникать в исламистские группировки, поэтому важной частью плана было предотвращение утечек. Многие лидеры ХАМАС не знали об этих планах и во время тренировок боевиков, не подозревали о точной цели учений.

Бывший советник по национальной безопасности Яаков Амидрор сообщил агентству Reuters, что некоторые страны, поверили в эту ложь, заявив Иерусалиму, что ХАМАС проявляет "большую ответственность".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боеспособность ХАМАСа значительно уменьшилась из - за ударов Израиля-ЦАХАЛ

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