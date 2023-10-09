Боєздатність ХАМАСУ значно зменшилась через удари Ізраїлю - ЦАХАЛ

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Армія оборони Ізраїлю заявила, що влучила у структуру, в якій розміщувалися бойовики ХАМАС, і кілька оперативних командних центрів угруповання, включаючи триповерховий командний центр.

Армія оборони Ізраїлю також заявила, що цілями були:



Командний центр, що належить старшому оперативнику військово-морських сил ХАМАСу Махмаду Кашта;



Оперативний актив ХАМАСу в мечеті в місті Джабалія;



Розвідувальний ресурс і додатковий актив, який використовує ХАМАС.



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