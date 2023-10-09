Боєздатність ХАМАСУ значно зменшилась через удари Ізраїлю - ЦАХАЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що Ізраїль "значно знизив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС авіаударами по Газі, які тривали до початку понеділка. Про це пише УНН з посиланням на СNN.
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Армія оборони Ізраїлю заявила, що влучила у структуру, в якій розміщувалися бойовики ХАМАС, і кілька оперативних командних центрів угруповання, включаючи триповерховий командний центр.
Армія оборони Ізраїлю також заявила, що цілями були:
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Командний центр, що належить старшому оперативнику військово-морських сил ХАМАСу Махмаду Кашта;
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Оперативний актив ХАМАСу в мечеті в місті Джабалія;
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Розвідувальний ресурс і додатковий актив, який використовує ХАМАС.
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Нагадаємо
Збройні сили Ізраїлю продовжують завдавав ударів по сектору Газа.