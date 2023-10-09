Боеспособность ХАМАСа значительно уменьшилась из -за ударов Израиля - ЦАХАЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Израиль "значительно снизил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС авиаударами по Газе, которые продолжались до начала понедельника. Об этом пишет УНН со ссылкой на СNN.
Детали
Армия обороны Израиля заявила, что попала в структуру, в которой размещались боевики ХАМАС, и несколько оперативных командных центров группировки, включая трехэтажный командный центр.
Армия обороны Израиля также заявила, что цели были:
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Командный центр, принадлежащий старшему оперативнику Военно-Морских Сил ХАМАСу Махмаду Кашта;
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Оперативный актив ХАМАСа в мечети в городе Джабалия;
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Разведывательный ресурс и дополнительный актив, используемый ХАМАСом.
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Напомним
Вооруженные силы Израиля продолжают наносил удары по сектору Газа.