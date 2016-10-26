Эксперт: инвесторы интересуют в первую очередь программами направленными на уменьшение стоимости жилья

"И акции, и скидки, и рассрочки - все программы, направленные на уменьшение расходов инвестора при покупке недвижимости, работают хорошо. Сказать, что какая-то из программ работает лучше других, нельзя. Каждый инвестор выбирает наиболее приемлемую для него схему оплаты будущей квартиры или коммерческой недвижимости", - сказал А.Мачковский.

Он подчеркнул, что задача застройщика не только получить деньги авансом, но и грамотно ими распорядиться, и в оговоренный срок предоставить инвестору новое жилье.

"Программы лояльности работают во всех ценовых сегментах, будь то бизнес-класс или эконом. Акции иногда проводим не только на определенный период, но и на определенный объект. Например, когда только начинаем работы на участке, или когда непроданными в ЖК остается все пара-тройка квартир. Что еще хочется отметить, что в "Киевгорстрое" к каждому инвестору индивидуальный подход. Задача менеджера по продажам не только найти лучший вариант ожидаемого, но и предложить наиболее удобную схему покупки. Ведь часто покупка своей квартиры - это всего финансовое вложение человека, и важно помочь ему в этом. По крайней мере для компании, которая ценит и уважает своих покупателей", - пояснил эксперт.

По словам представителя холдинга, "Киевгорстрой" предоставляет своим инвесторам целый ряд программ лояльности, которые распространяются на все объекты компании, а именно постоянно действуют скидки при 100% или 50% оплаты, рассрочка, кредит, а также программа "Вознаграждение за довери ", которая позволяет инвестору получать пассивный доход.