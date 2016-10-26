Експерт: інвестори цікавлять у першу чергу програмами спрямованими на зменшення вартості житла
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Забудовники пропонують різного роду акції, бонуси та програми лояльності. Добре працюють ті програми, які спрямовані на зменшення вартості житла. Але, наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд” пропонує різні програм, тому з кожним інвестором працюють індивідуально підбираючи оптимальну схему оплати. Про це у коментарі УНН сказав розповів начальник відділу продажу ПАТ “ХК “Київміськбуд” Андрій Мачковський.
“І акції, і знижки, і розстрочки — всі програми, спрямовані на зменшення витрат інвестора при купівлі нерухомості, працюють добре. Сказати, що якась з програм працює краще за інших, не можна. Кожен інвестор вибирає найбільш прийнятну для нього схему оплати майбутньої квартири або комерційної нерухомості”, — сказав А.Мачковський.
Він наголосив, що завдання забудовника не тільки отримати гроші авансом, а й грамотно ними розпорядитися, і в обумовлений термін надати інвестору нове житло.
“Програми лояльності працюють у всіх цінових сегментах, будь то бізнес-клас або економ. Акції іноді проводимо не тільки на певний період, а й на певний об’єкт. Наприклад, коли тільки починаємо роботи на ділянці, або коли непроданими в ЖК залишається все пара-трійка квартир. Що ще хочеться підкреслити, що в „Київміськбуді“ до кожного інвестора індивідуальний підхід. Завдання менеджера з продажу не тільки знайти найкращий варіант від очікуваного, а й запропонувати найзручнішу схему покупки. Адже часто покупка своєї квартири — це найбільше фінансове вкладення людини, і важливо допомогти йому в цьому. Принаймні для компанії, яка цінує і поважає своїх покупців”, — пояснив експерт.
За словами представника холдингу, “Київміськбуд” надає своїм інвесторам цілий ряд програм лояльності, які розповсюджуються на всі об’єкти компанії, а саме постійно діють знижки за умови 100% або 50% оплати, розстрочка, кредит, а також є програма “Винагорода за довіру”, яка дозволяє інвестору отримувати пасивний дохід.