Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Введение дополнительной налоговой нагрузки приведет к тому, что бизнес уйдет в тень, а люди будут бежать из Украины. Сейчас необходимо перевести экономику страны на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогообложения. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Накануне глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, Кабинет министров Украины готовит законопроект, которым, в частности, предлагается введение военного сбора для ФЛП. Таким образом, по его словам, планируется увеличить доходы бюджета на 44 млрд грн. По мнению политтехнолога Сергея Гайдая, такая инициатива заставит некоторых предпринимателей работать в тени и потенциально эмигрировать.

"Безусловно налоги надо снижать, а не повышать. Более того - правительство должно наконец начать выполнять нормы действующего Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в частности, положения статьи 12. У нас наконец должен быть план перевода экономики на военные рельсы. Который точно не предусматривает увеличение налогообложения, а он предусматривает наличие приоритетных целей и задач, и государственного финансирования прежде всего тех предприятий, которые будут те же задачи государственные выполнять", - сказал Гаврилечко.

Кроме того, по его словам, план перевода экономики на военные рельсы должен предусматривать мобилизацию предприятий, вплоть до национализации тех, что являются критической инфраструктурой для того чтобы они бесперебойно поставляли услуги для населения.

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"Попытки внедрить любую дополнительную налоговую нагрузку будет приводить к тому, что либо часть бизнеса будет уходить в тень, либо люди будут дальше убегать отсюда, либо эти процессы будут проходить параллельно", - отметил Гаврилечко.

Эксперт отметил, что международные партнеры не требуют от Украины повышения налогов. "Если требуют - покажите, пожалуйста, где это они требуют, и если этого требуют партнеры - это не партнеры, а враги", - подчеркнул Гаврилечко.

Напомним

Член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина ранее заявила, что цель Гетманцева - дожать бизнес, и ему не важно, какие последствия будут для государства.