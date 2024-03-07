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Економіка України повинна перейти на воєнні рейки, які не передбачають збільшення податків – експерт

Київ • УНН

 • 110179 перегляди

Економіка України повинна переходити на воєнний режим без підвищення податків, оскільки додаткове податкове навантаження призведе до відходу бізнесу в тінь.

Економіка України повинна перейти на воєнні рейки, які не передбачають збільшення податків – експерт

Введення додаткового податкового навантаження призведе до того, що бізнес піде в тінь, а люди тікатимуть з України. Зараз необхідно перевести економіку країни на воєнні рейки, які не передбачають збільшення оподаткування. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив економічний експерт Юрій Гаврилечко.

Напередодні голова податкового комітету Верховної ради Данило Гетманцев заявив, Кабінет міністрів України готує законопроєкт, яким, зокрема, пропонується запровадження військового збору для ФОПів. Таким чином, за його словами, планується збільшити доходи бюджету на 44 млрд грн. На думку політтехнолога Сергія Гайдая, така ініціатива змусить деяких підприємців працювати в тіні та потенційно емігрувати.

"Безумовно податки треба знижувати, а не підвищувати. Більше того – уряд повинен нарешті почати виконувати норми чинного Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", зокрема, положення статті 12. У нас нарешті має бути план переведення економіки на воєнні рейки. Який точно не передбачає збільшення оподаткування, а він передбачає наявність пріоритетних цілей та завдань, та державного фінансування насамперед тих підприємств, які будуть ті самі завдання державні виконувати", - сказав Гаврилечко.

Окрім того, за його словами, план переведення економіки на воєнні рейки має передбачати мобілізацію підприємств, аж до націоналізації тих, що є критичною інфраструктурою для того аби вони безперебійно постачали послуги для населення. 

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"Намагання впровадити будь-яке додаткове податкове навантаження буде призводити до того, що або частина бізнесу буде йти в тінь, або люди будуть далі тікати звідси, чи ці процеси будуть проходити паралельно", - зазначив Гаврилечко.

Експерт зазначив, що міжнародні партнери не вимагають від України підвищення податків. "Якщо вимагають – покажіть, будь ласка, де це вони вимагають, і якщо цього вимагають партнери – це не партнери, а вороги", - підкреслив Гаврилечко.

Нагадаємо

Членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна раніше заявила, що ціль Гетманцева - дотиснути бізнес, і йому не важливо, які наслідки будуть для держави. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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