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Эксперт: ситуация с зерновой корпорацией порождает недоверие к Украине

Эксперт: ситуация с зерновой корпорацией порождает недоверие к Украине

Киев  •  УНН

 • 15815 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Для Китая очень важно иметь ответственных партнеров, а проблемы с выплатой Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины (ГПЗКУ) кредита китайской стороне подрывает уровень доверия к Украине. Об этом в комментарии УНН сообщил политический эксперт Владимир Воля.

По словам эксперта, еще в 2012 году ГПЗКУ получила от Китая кредит в размере 1,5 млрд долларов. Согласно условиям кредитования, украинская сторона должна ежегодно отгружать Китаю 2 млн тонн зерна, однако, по состоянию на сегодняшний день, это условие было выполнено только один раз.

"Эта ситуация уже повлияла на украино-китайские отношения, потому что мы видим, что было некоторое затишье в двусторонних отношениях. С одной стороны причиной этого затишья было, то что правительство Яценюка и наша политическая элита, в силу своих мировоззренческих стереотипов, скептически относилась к Китаю и всему, что с ним связано.

Вторая часть - это конечно эти непростые моменты, связанные с невозвращенными средствами Государственной зерновой корпорацией. Кроме того, после событий Майдана в Украине начался процесс нестабильности и неопределенности. То есть, довольно проблемно все", - сказал Воля.

Он отметил, что Китай достаточно серьезно относится к сделкам и требует серьезности от своих партнеров.

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"Для Китая действительно важны партнеры с которыми можно вести дело и которых они считают договороспособными. И если они что-то обещают - то делают. И сложилось так, что из-за различных неприятных ситуаций, в том числе с зерновой корпорацией, возникло затишье в отношениях. Я бы не сказал, что охлаждение, хотя элементы недоверия определенно был.

Я думаю, что для Китая не столько важна политическая стабильность страны-партнера. Китай работает в очень сложных регионах, где ситуация гораздо сложнее, чем в Украине. ... То есть, вопрос в том, есть ли на той территории, на которую они стремятся завести свои инвестиции, власть с которой можно иметь дело.

Ситуация с зерновой корпорацией порождает принципиальное недоверие, и когда этот вопрос будет урегулирован - тогда в Украину пойдут инвестиции", - сказал Воля.

Эксперт предположил, что украино-китайские отношения набирают новые обороты, но каким образом разрешилась ситуация с ГПЗКУ остается загадкой.

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"Я думаю, что Китай решил перевернуть страницу, которая была с зерновой корпорацией, но нужно понять каким образом наше правительство нашло путь решения ситуации в дальнейшем.

Возможно, за счет государства будут какие-то выплаты. Возможно эти обязательства будут реализованы в новых или относительно новых проектах. Пока что у нас очень много тайн вокруг всего, что касается сотрудничества с Китаем.

... А вообще, эти вопросы, касающиеся непорядочности, - это большой крест на перспективе и потеря доверия. Видимо, наше правительство дало какие-то обещания и нам снова поверили", - предположил Воля.

Напомним, в Украину на прошлой неделе прибыла китайская делегация во главе с вице-премьером. Среди прочего, по данным СМИ, целью их визита стала ситуация с кредитом ГПЗКУ. В частности, как пишут "Экономические известия", китайцы заподозрили Украину в намерениях не платить по кредиту.

Такие выводы сделаны из-за вывода активов зерновой корпорации на обанкротившийся ГАК "Хлеб Украины". Вероятно, это делается с целью дальнейшей приватизации активов ГПЗК заинтересованными лицами. Однако, в случае потери работающих предприятий, зерновая корпорация не сможет рассчитаться по китайскому кредиту.

Добавим, что судебные процессы по передаче предприятий корпорации в ГАК "Хлеб Украины" активизировались с назначением нового и.о. руководителя ГПЗКУ Дмитрия Гавриша. Последний ранее не работал в этой сфере вообще, однако руководил в компании "Мостострой" экс-регионала Продивуса.

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