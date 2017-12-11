Експерт: cитуація із зерновою корпорацією породжує недовіру до України

За словами експерта, ще у 2012 році ДПЗКУ отримала від Китаю кредит у розмірі 1, 5 млрд доларів. Згідно умов кредитування, українська сторона мала щорічно відвантажувати Китаю 2 млн тонн зерна, однак станом на сьогоднішній день, цю умову було виконано лише один раз.

“Ця ситуація вже вплинула на україно-китайські стосунки, бо ми бачимо, що було певне затишшя у двохсторонніх відносинах. З одного боку причиною цього затишшя було, те що уряд Яценюка і наша політична еліта, в силу своїх світоглядних стереотипів, якось скептично ставилася до Китаю і все що з ним пов’язано.

Друга частина — це звісно оці непрості моменти, пов’язані із неповерненими коштами Державною зерновою корпорацією. Окрім того, після подій Майдану в Україні почався процес нестабільності і невизначеності. Тобто, доволі проблемно все”, — сказав Воля.

Він наголосив, що Китай досить серйозно ставиться до угод і вимагає серйозності від своїх партнерів.

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“Для Китаю дійсно важливі партнери з якими можна вести справу і яких вони вважають договороздатними. І якщо вони щось обіцяють — то роблять. І склалося так, що через різні неприємні ситуації, в тому числі із зерновою корпорацією, виникло затишшя у відносинах. Я б не сказав, що охолодження, хоча елементи недовіри певної були.

Я думаю, що для Китаю не стільки важливо політична стабільність у країни-партнера. Китай працює у дуже складних регіонах, де ситуація набагато складніша, ніж в Україні. ... Тобто, питання в тому, чи є на тій території, на яку вони прагнуть завести свої інвестиції, влада з якою можна мати справу.

Ситуація із зерновою корпорацією породжує принципову недовіру, і коли це питання буде врегульоване - тоді в Україну підуть інвестиції”, — сказав Воля.

Експерт припустив, що україно-китайські стосунки набирають нових обертів, але яким чином вирішилася ситуація із ДПЗКУ залишається загадкою.

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“Я думаю, що Китай вирішив перевернути сторінку, яка була із зерновою корпорацією, але потрібно зрозуміти яким чином наш уряд знайшов шлях вирішення ситуації в подальшому.

Можливо, за рахунок держави будуть якісь виплати. Можливо ці забов’язання будуть реалізовані у нових чи відносно нових проектах. Поки що у нас дуже багато таємниць навколо всього, що стосується співробітництва з Китаєм.

...А взагалі, оці питання, що стосуються непорядності - це великий хрест на перспективі і втрата довіри. Мабуть, наш уряд дав якісь обіцянки і нам знову повірили”, — припустив Воля.

Нагадаємо, в Україну на минулому тижні прибула китайська делегація на чолі із віце-прем’єром. Серед іншого, за даними ЗМІ, метою їх візиту стала ситуація із кредитом ДПЗКУ. Зокрема, як пишуть “Економічні вісті”, китайці запідозрили Україну у намірах не сплачувати за кредитом.

Такі висновки зроблені через виведення активів зернової корпорації на збанкрутілий ДАК “Хліб Україна”. Ймовірно, це робиться із метою подальшої приватизації активів ДПЗК зацікавленими особами. Однак, у разі втрати працюючих підприємств, зернова корпорація не зможе розрахуватися за китайським кредитом.

Додамо, що судові процеси з передачі підприємств корпорації до ДАК “Хліб Україна” активізувалися з призначенням нового в.о.керівника ДПЗКУ Дмитра Гавриша. Останній раніше не працював у цій сфері взагалі, проте керував у компанії “Містобуд” екс-регіонала Продівуса.