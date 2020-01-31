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Экс-начальнику Одесского филиала АМПУ Соколову назначили залог

Киев • УНН

 • 12258 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения в виде залогов по 168 тыс. грн с возложением дополнительных обязанностей бывшему начальнику Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Михаилу Соколову и экс-директору частной компании, подозреваемым в нанесении ущерба госпредприятию в сумме более 21,36 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Экс-начальнику Одесского филиала АМПУ Соколову назначили залог

"Следственный судья ВАКС избрал меры бывшему начальнику Одесского филиала ГП "АМПУ" и экс-директору частной компании в виде залога в сумме 168 160 грн с возложением дополнительных обязанностей", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно САП сообщила о подозрении бывшему начальнику Одесского филиала АМПУ, главному инженеру Одесского филиала АМПУ, директору частной компании, экс-директору частной компании, физическому лицу, приближенной к народному депутату Украины VII и VIII созывов в злоупотреблениях служебным положением, причинивших более 21 млн грн убытков ГП.

Как сообщалось, САП настаивала на мере пресечения в виде залога в размере 5 млн 339 тыс. 80 гривен с возложением процессуальных обязанностей.

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