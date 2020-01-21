Ексначальнику Одеської філії Адміністрації морських портів Соколову повідомлено про підозру

$41.400.13
45.840.29
ukru
Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив
09:11 • 12062 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 14480 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 19299 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 215645 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 151424 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 131300 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 135371 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 149683 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 148641 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 231934 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
54%
Популярнi новини

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 21328 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 20094 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 28234 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 21357 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 21142 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 12038 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 215612 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 187686 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 306234 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 327648 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 23077 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 11540 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 61340 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 43825 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 57841 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Ексначальнику Одеської філії Адміністрації морських портів Соколову повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 15777 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Повідомлено про підозру колишньому начальнику Одеської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Михайлу Соколову у мільйонних зловживаннях. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

Ексначальнику Одеської філії Адміністрації морських портів Соколову повідомлено про підозру

"У вівторок, 21 січня 2020 року, за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому начальнику Одеської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" та ще 4 особам у зловживаннях службовим становищем, що завдало понад 21,36 млн грн збитків державному підприємству", - йдеться в повідомленні.

Так, у 2015 році начальник Одеської філії "Адміністрації морських портів України" спільно з головним інженером державного підприємства, директорами приватних компаній та фізичною особою, наближеною до народного депутата України VII та VIII скликань, організували закупівлю коштом державного бюджету послуг із будівництва причалу в Одеському морському торговельному порті.

"Переможцем у конкурсі, незважаючи на відсутність досвіду та не відповідності умовам пропозицій, стала одна з вищевказаних компаній. У подальшому, в день фактичного початку виконання робіт, між директором компанії-переможниці та директором іншої фірми, що здавала в оренду днопоглиблювальний караван, було підписано додаткові угоди, в яких було суттєво збільшено вартість фрахту днопоглиблювального каравану", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що в результаті вартість виконаних робіт суттєво збільшилась. Попри це посадовці АМПУ, зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акти виконаних робіт і здійснили відповідний перерахунок коштів приватним компаніям. Як наслідок, державне підприємство АМПУ незаконно переплатило понад 21,36 млн грн.

"На сьогодні колишньому посадовцю інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Головному інженеру Одеської філії ДП "АМПУ" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; директору приватної компанії-переможниці закупівлі - ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ексдиректору приватної компанії-орендатора днопоглиблювального каравану - ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, а також фізичній особі, наближеній до народного депутата України VII та VIII скликань - ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що зважаючи на те, що місцезнаходження колишнього начальника Одеської філії "Адміністрації морських портів України" та особи, наближеної до колишнього народного депутата, на даний момент не встановлено, про підозру їм повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 Кримінального процесуального кодексу України.

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, посадовців Адміністрації морських портів викрили на розтраті 20 млн доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.42
Bitcoin
$81,616.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.03
Золото
$3,234.04
Ethereum
$1,553.01