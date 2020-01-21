Ексначальнику Одеської філії Адміністрації морських портів Соколову повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Повідомлено про підозру колишньому начальнику Одеської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Михайлу Соколову у мільйонних зловживаннях. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
"У вівторок, 21 січня 2020 року, за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому начальнику Одеської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" та ще 4 особам у зловживаннях службовим становищем, що завдало понад 21,36 млн грн збитків державному підприємству", - йдеться в повідомленні.
Так, у 2015 році начальник Одеської філії "Адміністрації морських портів України" спільно з головним інженером державного підприємства, директорами приватних компаній та фізичною особою, наближеною до народного депутата України VII та VIII скликань, організували закупівлю коштом державного бюджету послуг із будівництва причалу в Одеському морському торговельному порті.
"Переможцем у конкурсі, незважаючи на відсутність досвіду та не відповідності умовам пропозицій, стала одна з вищевказаних компаній. У подальшому, в день фактичного початку виконання робіт, між директором компанії-переможниці та директором іншої фірми, що здавала в оренду днопоглиблювальний караван, було підписано додаткові угоди, в яких було суттєво збільшено вартість фрахту днопоглиблювального каравану", - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що в результаті вартість виконаних робіт суттєво збільшилась. Попри це посадовці АМПУ, зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акти виконаних робіт і здійснили відповідний перерахунок коштів приватним компаніям. Як наслідок, державне підприємство АМПУ незаконно переплатило понад 21,36 млн грн.
"На сьогодні колишньому посадовцю інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Головному інженеру Одеської філії ДП "АМПУ" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; директору приватної компанії-переможниці закупівлі - ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ексдиректору приватної компанії-орендатора днопоглиблювального каравану - ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, а також фізичній особі, наближеній до народного депутата України VII та VIII скликань - ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, наголошується, що зважаючи на те, що місцезнаходження колишнього начальника Одеської філії "Адміністрації морських портів України" та особи, наближеної до колишнього народного депутата, на даний момент не встановлено, про підозру їм повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 Кримінального процесуального кодексу України.
"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, посадовців Адміністрації морських портів викрили на розтраті 20 млн доларів.