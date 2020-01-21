Экс-начальнику Одесского филиала Администрации морских портов Соколову сообщено о подозрении

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 33859 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 74738 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 120784 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 113399 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 64920 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72977 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186984 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150493 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158579 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138620 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
0м/с
55%
Популярные новости

Путь Украины в НАТО необратим, ничего не изменилось - Рютте

15 апреля, 17:44 • 6570 просмотра

У Android новая функция безопасности — заблокированные на 3 дня устройства будут перезагружаться сами

15 апреля, 17:46 • 6220 просмотра

"Miss Eco International-2025": Украину представит Елизавета Адамская в платье, украшенном цитатами из стихов

15 апреля, 17:55 • 7380 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 7314 просмотра

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 8538 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 120777 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 113393 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 88322 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 100279 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 130262 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 7498 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11803 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14435 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17206 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19150 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Экс-начальнику Одесского филиала Администрации морских портов Соколову сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 15777 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Сообщено о подозрении бывшему начальнику Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Михаилу Соколову в миллионных злоупотреблениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

Экс-начальнику Одесского филиала Администрации морских портов Соколову сообщено о подозрении

"Во вторник, 21 января 2020 года, под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему начальнику Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" и еще 4 лицам в злоупотреблениях служебным положением, причинившее более 21,36 млн грн ущерба государственному предприятию", - говорится в сообщении.

Так, в 2015 году начальник Одесского филиала "Администрации морских портов Украины" совместно с главным инженером государственного предприятия, директорами частных компаний и физическим лицом, приближенным к народному депутату Украины VII и VIII созывов, организовали закупку за счет государственного бюджета услуг по строительству причала в Одесском морском торговом порту.

"Победителем в конкурсе, несмотря на отсутствие опыта и несоответствия условиям предложений, стала одна из вышеуказанных компаний. В дальнейшем, в день фактического начала выполнения работ, между директором компании-победительницы и директором другой фирмы, которая сдавала в аренду дноуглубительный караван были подписаны дополнительные соглашения, в которых была существенно увеличена стоимость фрахта дноуглубительного каравана", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в результате стоимость выполненных работ существенно увеличилась. Несмотря на это должностные лица АМПУ, злоупотребляя своим служебным положением, подписали акты выполненных работ и осуществили соответствующий перерасчет средств частным компаниям. Как следствие, государственное предприятие АМПУ незаконно переплатило более 21,36 млн грн.

"На сегодня бывшему чиновнику инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Главному инженеру Одесского филиала ГП "АМПУ" сообщено о подозрении по ч. 2 ст . 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины, директору частной компании-победительницы закупки - ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины; экс-директору частной компании-арендатора дноуглубительного каравана - ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины, а также физическому лицу, приближенной к народному депутату Украины VII и VIII созывов - ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что несмотря на то, что местонахождение бывшего начальника Одесского филиала "Администрации морских портов Украины" и особы, приближенной к бывшему народному депутату, на данный момент не установлено, о подозрении они извещены в порядке ст. 135, ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Напомним, должностных лиц Администрации морских портов уличили в растрате 20 млн долларов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.49
Bitcoin
$83,894.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,283.95
Ethereum
$1,597.35