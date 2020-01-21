Экс-начальнику Одесского филиала Администрации морских портов Соколову сообщено о подозрении

"Во вторник, 21 января 2020 года, под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему начальнику Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" и еще 4 лицам в злоупотреблениях служебным положением, причинившее более 21,36 млн грн ущерба государственному предприятию", - говорится в сообщении.

Так, в 2015 году начальник Одесского филиала "Администрации морских портов Украины" совместно с главным инженером государственного предприятия, директорами частных компаний и физическим лицом, приближенным к народному депутату Украины VII и VIII созывов, организовали закупку за счет государственного бюджета услуг по строительству причала в Одесском морском торговом порту.

"Победителем в конкурсе, несмотря на отсутствие опыта и несоответствия условиям предложений, стала одна из вышеуказанных компаний. В дальнейшем, в день фактического начала выполнения работ, между директором компании-победительницы и директором другой фирмы, которая сдавала в аренду дноуглубительный караван были подписаны дополнительные соглашения, в которых была существенно увеличена стоимость фрахта дноуглубительного каравана", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в результате стоимость выполненных работ существенно увеличилась. Несмотря на это должностные лица АМПУ, злоупотребляя своим служебным положением, подписали акты выполненных работ и осуществили соответствующий перерасчет средств частным компаниям. Как следствие, государственное предприятие АМПУ незаконно переплатило более 21,36 млн грн.

"На сегодня бывшему чиновнику инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Главному инженеру Одесского филиала ГП "АМПУ" сообщено о подозрении по ч. 2 ст . 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины, директору частной компании-победительницы закупки - ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины; экс-директору частной компании-арендатора дноуглубительного каравана - ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины, а также физическому лицу, приближенной к народному депутату Украины VII и VIII созывов - ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что несмотря на то, что местонахождение бывшего начальника Одесского филиала "Администрации морских портов Украины" и особы, приближенной к бывшему народному депутату, на данный момент не установлено, о подозрении они извещены в порядке ст. 135, ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Напомним, должностных лиц Администрации морских портов уличили в растрате 20 млн долларов.