Ексначальнику Одеської філії АМПУ Соколову призначили заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи у вигляді застав по 168 тис. грн із покладенням додаткових обов’язків колишньому начальнику Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України" Михайлу Соколову та ексдиректору приватної компанії, підозрюваним у завданні збитків держпідприємству у сумі понад 21,36 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
"Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжні заходи колишньому начальнику Одеської філії ДП "АМПУ" та ексдиректору приватної компанії у вигляді застави у сумі 168 160 грн із покладенням додаткових обов’язків", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно САП повідомила про підозру колишньому начальнику Одеської філії АМПУ, головному інженеру Одеської філії АМПУ, директору приватної компанії, ексдиректору приватної компанії, фізичній особі, наближеній до народного депутата України VII та VIII скликань у зловживаннях службовим становищем, що завдало понад 21 млн грн збитків ДП.
Як повідомлялося, САП наполягала на запобіжному заході у вигляді застави у 5 млн 339 тис. 80 гривень з покладанням процесуальних обов’язків.