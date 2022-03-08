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Экс-министр обороны Грузии вместе с добровольцами прибыл в Украину воевать против российских оккупантов

Киев • УНН

 • 191619 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили прибыл в Украину вместе с грузинскими добровольцами, чтобы воевать с российскими оккупантами, передает УНН со ссылкой на сообщение Минобороны в Twitter.

Цитата

"Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили в Украине вместе с грузинскими добровольцами помогает нам бороться с российскими оккупантами!"- говорится в сообщении.

Добавим

В Украину направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира, чтобы помочь народу противостоять российскому захватчику.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее, что все иностранные граждане, которые желают защитить Европу и Украину от нападения российских оккупантов, могут присоединиться к украинской армии.

Как стало известно, в Украину прибудут бойцы из французского иностранного легиона.

Кроме того, сейм Латвии принял срочное решение, по которому граждане Латвии смогут служить в ВСУ, а военные с Украины - пройти натурализацию.

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