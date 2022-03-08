Экс-министр обороны Грузии вместе с добровольцами прибыл в Украину воевать против российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили прибыл в Украину вместе с грузинскими добровольцами, чтобы воевать с российскими оккупантами, передает УНН со ссылкой на сообщение Минобороны в Twitter.
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"Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили в Украине вместе с грузинскими добровольцами помогает нам бороться с российскими оккупантами!"- говорится в сообщении.
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В Украину направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира, чтобы помочь народу противостоять российскому захватчику.
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Как стало известно, в Украину прибудут бойцы из французского иностранного легиона.
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