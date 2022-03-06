До України прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. До України прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, щоб допомогти народу протистояти російському загарбнику. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в понеділок, передає кореспондент УНН.
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“Весь світ сьогодні на боці України, не лише на словах але і у справах. Президент Зеленський створив можливість для іноземних громадян, які можуть і хочуть воювати з російськими варварами пліч-о-пліч з українцями стати до лав інтернаціонального легіону. Опрацьовуються запити від таких громадян, мобілізація вільних людей світу просто вражає. На сьогоднішній день до нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу”, - сказав міністр.
Деталі
Зі слів Кулеби, це бажання, яке виявили ці люди –їх не наймали і не стимулюють нічим.
Дипломат зазначив, що не має права розкривати точну кількість іноземців, які вже почали ставати на захист України зі зброєю в руках, тим більше деталізувати по окремих країнах.
“Але загальне число заявок вже наближається до 20 тисяч”, - додав він.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський заявив раніше, що усі іноземні громадяни, які бажають захистити Європу та Україну від нападу російських окупантів, можуть долучитися до української армії.
Як стало відомо, в Україну прибудуть бійці з французького іноземного легіону.
Крім того, сейм Латвії ухвалив термінове рішення, за яким громадяни Латвії зможуть служити у ЗСУ, а військові з України - пройти натуралізацію.