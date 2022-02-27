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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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Створюють Інтернаціональний легіон: Зеленський закликав іноземців долучитися до захисту України проти російських окупантів

Створюють Інтернаціональний легіон: Зеленський закликав іноземців долучитися до захисту України проти російських окупантів

Київ • УНН

 • 211886 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Усі іноземні громадяни, які бажають захистити Європу та Україну від нападу російських окупантів, можуть долучитися до української армії. Відповідну заяву зробив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН з посиланням на Офіс Президента.

Цитата

“Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Згідно з Положенням про проходження військової служби у Збройних Силах іноземцями та особами без громадянства, затвердженим указом Президента України від 10 червня 2016 року № 248, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

Для запису в Інтернаціональний легіон та щодо всіх деталей необхідно звертатися до аташе з питань оборони Посольства України у державах. Контактна інформація є на сайті Посольств.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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