В Украину направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира - Кулеба

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“Весь мир сегодня на стороне Украины, не только на словах но и в делах. Президент Зеленский создал возможность для иностранных граждан, которые могут и хотят воевать с русскими варварами бок о бок с украинцами стать в ряды интернационального легиона. Прорабатываются запросы от таких граждан, мобилизация свободных людей мира просто поражает. На сегодняшний день к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира”, - сказал министр.

Детали

По словам Кулебы, это желание, которое изъявили эти люди - их не нанимали и не стимулируют ничем.

Дипломат отметил, что не имеет права раскрывать точное количество иностранцев, которые уже начали становиться на защиту Украины с оружием в руках, тем более детализировать по отдельным странам.

“Но общее число заявок уже приближается к 20 тысячам”, - добавил он.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил раньше, что все иностранные граждане, которые желают защитить Европу и Украину от нападения российских оккупантов, могут присоединиться к украинской армии.

Как стало известно, в Украину прибудут бойцы из французского иностранного легиона.

Кроме того, сейм Латвии принял срочное решение, по которому граждане Латвии смогут служить в ВСУ, а военные из Украины - пройти натурализацию.