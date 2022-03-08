Ексміністр оборони Грузії разом із добровольцями прибув в Україну воювати проти російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі прибув в Україну разом з грузинськими добровольцями, щоб воювати з російськими окупантами, передає УНН із посиланням на повідомлення Міноборони у Twitter.
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"Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами!" - йдеться у повідомленні.
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До України прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, щоб допомогти народу протистояти російському загарбнику.
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Як стало відомо, в Україну прибудуть бійці з французького іноземного легіону.
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