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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 56039 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ексміністр оборони Грузії разом із добровольцями прибув в Україну воювати проти російських окупантів

Ексміністр оборони Грузії разом із добровольцями прибув в Україну воювати проти російських окупантів

Київ • УНН

 • 191619 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі прибув в Україну разом з грузинськими добровольцями, щоб воювати з російськими окупантами, передає УНН із посиланням на повідомлення Міноборони у Twitter.

Цитата

"Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами!" - йдеться у повідомленні.

Додамо

До України прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, щоб допомогти народу протистояти російському загарбнику.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський заявив раніше, що усі іноземні громадяни, які бажають захистити Європу та Україну від нападу російських окупантів, можуть долучитися до української армії.

Як стало відомо, в Україну прибудуть бійці з французького іноземного легіону.

Крім того, сейм Латвії ухвалив термінове рішення, за яким громадяни Латвії зможуть служити у ЗСУ, а військові з України - пройти натуралізацію.

Українські Національні Новини

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