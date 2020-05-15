Экс-руководителю государственного лесхозцентра Сколоту сообщили о подозрении в растрате 4,17 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Бывшему временно исполняющему обязанности генерального директора Государственного предприятия "Лесной инновационно-аналитический центр" Ярославу Сколоту сообщено о подозрении в растрате 4,17 млн гривен средств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"15 мая 2020 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении прежнему временно исполняющему обязанности генерального директора ГП "Лесной инновационно-аналитический центр", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что в конце 2016 года - начале 2017 указанное должностное лицо растратил 4,17 млн гривен средств государственного предприятия, которые были получены от продажи объектов недвижимости.
"По версии следствия, 2,99 млн гривен из этой суммы по распоряжению и.о. гендиректора были перечислены коммерческой компании за проведение работ без правовых оснований для такого перечисления, другая часть - незаконно израсходована на выплату премий части сотрудников государственного учреждения" , - отмечается в сообщении.
Также действия экс-чиновника квалифицированы как повторность преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Добавим, как стало известно из информированных источников, сообщается о подозрении Ярославу Сколоту.
Напомним, за растрату 2,4 млн гривен будут судить директора Киевского молодежного центра.