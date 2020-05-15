Екскерівнику державного лісгоспцентру Сколоту повідомили про підозру у розтраті 4,17 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Колишньому тимчасово виконуючому обов’язки генерального директора Державного підприємства "Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр" Ярославу Сколоту повідомлено про підозру у розтраті 4,17 млн гривень коштів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"15 травня 2020 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому тимчасово виконуючому обов’язки генерального директора Державного підприємства "Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в рамках досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2016 року – початку 2017 року вказаний посадовець розтратив 4,17 млн гривень коштів державного підприємства, які були отримані від продажу об’єктів нерухомості.
"За версією слідства, 2,99 млн гривень з цієї суми за розпорядженням т.в.о. гендиректора були перераховані комерційній компанії за проведення робіт без правових підстав для такого перерахування, інша частина коштів - незаконно витрачена на виплату премій частині співробітників державної установи", - зазначається в повідомленні.
Також дії експосадовця кваліфіковані як повторність злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Додамо, як стало відомо з проінформованих джерел, повідомлено про підозру Ярославу Сколоту.
Нагадаємо, за розтрату 2,4 млн гривень судитимуть директора Київського молодіжного центру.