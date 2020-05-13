За розтрату 2,4 млн гривень судитимуть директора Київського молодіжного центру

“Київською місцевою прокуратурою № 7... завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно директора КУ „Київський молодіжний центр“ за фактами розтрати 2,4 млн. грн коштів місцевого бюджету, виділених на проведення соціальних заходів на території міста Києва (ч. 3, 4 ст. 191 КК України). Згідно матеріалів слідства, у 2018 році очільниця комунальної установи організувала незаконну схему розтрати коштів місцевого бюджету на користь окремих субʼєктів господарювання під час реалізації соціальних проектів для молоді та дітей”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що до схеми були залучені фіктивні підприємства, на рахунки яких перераховувались кошти за нібито надані послуги з проведення заходів, які фактично не надавалися або надавалися за рахунок коштів приватних спонсорів. Таким чином, київському бюджету завдали збитків на 2,4 млн гривень.

“Йдеться, зокрема, про інформаційно-просвітницькі, розважальні акції для молоді, військово-патріотичні акції, заходи з популяризації здорового способу життя тощо”, — зазначили у пресслужбі.

Вказано, що місцевою прокуратурою предʼявлено позов в інтересах держави в особі Київської міської ради щодо відшкодування збитків, спричинених кримінальним правопорушенням на вищевказану суму.

Нагадаємо, ексзаступника міністра МНС судитимуть через розтрату майже 24 млн грн.