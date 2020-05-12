Ексзаступника міністра МНС судитимуть через розтрату майже 24 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У Києві судитимуть колишнього заступника міністра Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, який підозрюється у розтраті 23,7 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
“До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього заступника міністра Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. Експосадовець обвинувачується у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що слідством встановлено, що у 2004 році МНС і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на земельній ділянці, що належала Міністерству, повинні були побудувати житловий будинок. Згідно угоди, 3420 кв. м. житлової площі у вказаному будинку повинні були перейти у власність Міністерству.
Проте, у 2010 році заступник міністра МНС уклав додаткову угоду, за якою Міністерство відмовилося від житлової площі у місті Києві в обмін на аналогічну житлову площу у будинку, розташованому в місті Ірпені Київської області.
Згідно матеріалів експертизи, вартість квартир, які фактично отримало Міністерство у Київській області, на 23,7 млн грн менше ніж вартість квартир, які Міністерство мало отримати у місті Києві.
У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, ексзаступнику міністра МНС повідомлено про підозру у розтраті майже 24 млн грн.