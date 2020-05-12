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Ексзаступника міністра МНС судитимуть через розтрату майже 24 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. У Києві судитимуть колишнього заступника міністра Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, який підозрюється у розтраті 23,7 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

Ексзаступника міністра МНС судитимуть через розтрату майже 24 млн грн

“До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього заступника міністра Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. Експосадовець обвинувачується у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що слідством встановлено, що у 2004 році МНС і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на земельній ділянці, що належала Міністерству, повинні були побудувати житловий будинок. Згідно угоди, 3420 кв. м. житлової площі у вказаному будинку повинні були перейти у власність Міністерству.

Проте, у 2010 році заступник міністра МНС уклав додаткову угоду, за якою Міністерство відмовилося від житлової площі у місті Києві в обмін на аналогічну житлову площу у будинку, розташованому в місті Ірпені Київської області.

Згідно матеріалів експертизи, вартість квартир, які фактично отримало Міністерство у Київській області, на 23,7 млн грн менше ніж вартість квартир, які Міністерство мало отримати у місті Києві.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, ексзаступнику міністра МНС повідомлено про підозру у розтраті майже 24 млн грн.

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