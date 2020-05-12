Экс-заместителя министра МЧС будут судить за растрату почти 24 млн грн

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя министра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций. Экс-чиновник обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что следствием установлено, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем Министерству, должны были построить жилой дом. Согласно соглашению, 3420 кв. м. жилой площади в указанном доме должны были перейти в собственность Министерству.

Однако, в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому Министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме, расположенном в городе Ирпене Киевской области.

Согласно материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило Министерство по Киевской области, на 23,7 млн грн меньше чем стоимость квартир, которые Министерство должно было получить в Киеве.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, экс-заместителю министра МЧС сообщено о подозрении в растрате почти 24 млн грн.