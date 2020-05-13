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За растрату 2,4 млн гривен будут судить директора Киевского молодежного центра

Киев • УНН

 • 10386 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Директора Киевского молодежного центра будут судить за растрату 2,4 млн грн, которые выделили на социальные проекты для детей и молодежи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

За растрату 2,4 млн гривен будут судить директора Киевского молодежного центра

“Киевской местной прокуратурой № 7 ... завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении директора КУ „Киевский молодежный центр“ по фактам растраты 2,4 млн. грн средств местного бюджета, выделенных на проведение социальных мероприятий на территории города Киева (ч. 3, 4 ст. 191 УК Украины). Согласно материалам следствия, в 2018 году руководительница коммунального учреждения организовала незаконную схему растраты средств местного бюджета в пользу отдельных субъектов хозяйствования при реализации социальных проектов для молодежи и детей”, — говорится в сообщении.

Указано, что в схему были вовлечены фиктивные предприятия, на счета которых перечислялись средства за якобы оказанные услуги по проведению мероприятий, которые фактически не предоставлялись или предоставлялись за счет средств частных спонсоров. Таким образом, киевскому бюджету нанесли ущерб на 2,4 млн гривен.

“Речь идет об информационно-просветительских, развлекательных акциях для молодежи, военно-патриотических акциях, мероприятиях по популяризации здорового образа жизни и т.д.”, — отметили в пресс-службе.

Указано, что местной прокуратурой предъявлен иск в интересах государства в лице Киевского городского совета о возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением на вышеуказанную сумму.

Напомним, экс-заместителя министра МЧС судить за растрату почти 24 млн грн.

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